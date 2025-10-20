Šachmatų pasaulį sukrėtė netikėta 29-erių metų didmeistrio Danielio Naroditsky mirtis

Jo šeimos pareiškimą išplatino Šarlotėje įsikūręs šachmatų klubas „Charlotte Chess Center“, kurio nariu buvo D. Naroditsky.
„Naroditsky šeima dalijasi liūdna žinia apie netikėtą Danielio mirtį, – rašoma pranešime. – Danielis buvo talentingas šachmatininkas, mokytojas ir mylimas šachmatų bendruomenės narys. Šeima prašo privatumo šiuo gedulo metu.“
Mirties priežastis kol kas neatskleidžiama.
Aplink šachmatų didmeistrio mirtį tvyro paslaptis – ypač po paskutinės jo transliacijos, per kurią, pasak kai kurių gerbėjų, jis atrodė išgyvenantis „psichologinį lūžį“.
„Jeigu būtumėte žiūrėję jo paskutinę transliaciją, suprastumėte, – rašė vienas gerbėjas „Reddit“. – Atrodė, kad jis patiria psichologinį lūžį. Jo žandikaulis nuolat judėjo pirmyn ir atgal, akys buvo labai išplėstos, o kalba – nerišli, kartais net rusiška. Po to vaizdo įrašo buvau labai susirūpinęs.“
Kai kurie taip pat teigė, kad D. Naroditsky kūną rado Ukrainos šachmatininkas Oleksandras Bortnykas.
Vis dėlto šios detalės kol kas nepatvirtintos – nei pareigūnai, nei šeima dar nepateikė jokios informacijos apie jo mirties aplinkybes.
