Kalendorius
Spalio 20 d., pirmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Šachmatų pasaulį sukrėtė netikėta 29-erių metų didmeistrio Danielio Naroditsky mirtis

2025-10-20 22:20 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-20 22:20

Pirmadienį pranešta, jog mirė JAV šachmatų didmeistris Danielis Naroditsky. 29 metų sportininkas, turėjęs 2619 FIDE reitingo taškų, buvo vienas stipriausių JAV šachmatininkų.

Danielis Naroditsky | Organizatorių nuotr.

Pirmadienį pranešta, jog mirė JAV šachmatų didmeistris Danielis Naroditsky. 29 metų sportininkas, turėjęs 2619 FIDE reitingo taškų, buvo vienas stipriausių JAV šachmatininkų.

REKLAMA
1

Jo šeimos pareiškimą išplatino Šarlotėje įsikūręs šachmatų klubas „Charlotte Chess Center“, kurio nariu buvo D. Naroditsky.

„Naroditsky šeima dalijasi liūdna žinia apie netikėtą Danielio mirtį, – rašoma pranešime. – Danielis buvo talentingas šachmatininkas, mokytojas ir mylimas šachmatų bendruomenės narys. Šeima prašo privatumo šiuo gedulo metu.“

TAIP PAT SKAITYKITE:

Mirties priežastis kol kas neatskleidžiama.

Aplink šachmatų didmeistrio mirtį tvyro paslaptis – ypač po paskutinės jo transliacijos, per kurią, pasak kai kurių gerbėjų, jis atrodė išgyvenantis „psichologinį lūžį“.

REKLAMA
REKLAMA

„Jeigu būtumėte žiūrėję jo paskutinę transliaciją, suprastumėte, – rašė vienas gerbėjas „Reddit“. – Atrodė, kad jis patiria psichologinį lūžį. Jo žandikaulis nuolat judėjo pirmyn ir atgal, akys buvo labai išplėstos, o kalba – nerišli, kartais net rusiška. Po to vaizdo įrašo buvau labai susirūpinęs.“

Kai kurie taip pat teigė, kad D. Naroditsky kūną rado Ukrainos šachmatininkas Oleksandras Bortnykas.

Vis dėlto šios detalės kol kas nepatvirtintos – nei pareigūnai, nei šeima dar nepateikė jokios informacijos apie jo mirties aplinkybes.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų