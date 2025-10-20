Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Dominykas Dirkstys atvirai prabilo apie pasiruošimo kovai kainą

2025-10-20 22:11 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-20 22:11

Rugsėjo pabaigoje Kauno „Žalgirio“ areną sudrebino grandiozinis kovos menų turnyras, o vienoje iš kovų favoritu daugelio nelaikytas Dominykas Dirkstys (10-2 UTMA) greičiau nei per minutę techniniu nokautu nugalėjo įprastai pagal MMA taisykles kovojantį, tačiau šį kartą į kikbokso kovą atėjusį Naglį Kanišauską (1-1 UTMA).

Dominykas Dirkstys | Patricijos Adamovič / BNS nuotr.

Rugsėjo pabaigoje Kauno „Žalgirio“ areną sudrebino grandiozinis kovos menų turnyras, o vienoje iš kovų favoritu daugelio nelaikytas Dominykas Dirkstys (10-2 UTMA) greičiau nei per minutę techniniu nokautu nugalėjo įprastai pagal MMA taisykles kovojantį, tačiau šį kartą į kikbokso kovą atėjusį Naglį Kanišauską (1-1 UTMA).

0

Įspūdingą pasirodymą ringe surengęs D. Dirkstys neseniai atskleidė, kad pasiruošimas kovai prieš N. Kanišauską jam kainavo apie 15 tūkst. eurų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Pasiruošimas kovai prieš Naglį kainavo apie 15 tūkst. eurų per 3-4 mėnesius. Treneriai, mityba, masažai ir visos aplinkybės buvo sustatytos idealiai – be streso ir nereikalingo spaudimo, kad pasiruošimas būtų maksimalus“, – rašė D. Dirkstys.

Palyginimui, buvęs pasaulio profesionalų bokso čempionas Eimantas Stanionis yra atskleidęs, kad jam 2 mėnesių treniruočių stovykla Los Andžele (JAV) atsieidavo 20-30 tūkst. JAV dolerių.

D. Dirkstys taip pat nepraleido progos atsakyti tiems, kurie jo nemėgsta: „Aš realiai vienas labiausiai „hatinamų“ žmonių be jokios logikos. Dar būdamas jaunas pasakiau, kad būsiu vienas geriausių ir daugelis įsižeidė. Tipo kaip tu gali savim taip pasitikėti?“.

D. Dirkstys yra absoliutaus geriausių UTMA kovotojų reitingo („pound for pound“) lyderis. Tas reitingas nebuvo atnaujintas nuo rugsėjo 9 d., bet mažai abejonių, kad ir naujajame retinge D. Dirkstys po efektingos pergalės išsaugos pirmą poziciją.

