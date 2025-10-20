Dirkstys ir „Rimkenzo“ kviečia į kovą 2 prieš 2 kovą

Kovotojai kviečia šį savaitgalį stoti į dvikovą 2 prieš 2 ir laimėti tūkstantį eurų. Tiesa, apie taisykles kol kas neužsimenama.
„Du prieš du – kas nori išeiti į kovą prieš mane ir Rimkų? Du prieš du, iš tūkstančio eurų. Jums nereiks pinigų, mes duosime. Jūs turite laimėti prieš mus. Paprasta? Ką tas Rimkus, ką tas Dirkstys? Šį savaitgalį. Rašyk draugo, kviesk, lauksime jūsų žinutės, visi „heiteriukai“ galite pasitikrinti jėgas“, – kalbėjo D. Dirkstys ir D. Rimkus.
Kiek vėliau D. Dirkstys pasidalino ir nuotrauka su Mindaugu Narausku iš „Titano“ sporto salės, su kuriuo UTMA turnyruose kovojo du kartus ir patyrė savo vienintelius pralaimėjimus organizacijoje.
D. Dirkstys paskutinį kartą kovojo rugsėjo 27-ą dieną „UTMA 12“ turnyre, kai itin greitai techniniu nokautu įveikė Naglį Kanišauską, tuo tarpu D. Rimkus tame pačiame turnyre teisėjų sprendimu įveikė Danylą Matiukov.
