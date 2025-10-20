Pasaulio imtynių U23 čempionatas: Čepauskui debiutas olimpiniame svoryje „prisvilo“

Pirmą varžybų dieną klasikas Rokas Čepauskas burtų valia surėmė pečius su Ahoura Maleku Mohammadu Bouveiriu Pianiu iš Irano.
Deja, vilniečio debiutas sunkesnėje olimpinėse svorio kategorijoje prisvilo – Rokas Čepauskas rezultatu 4:14 nusileido pasaulio jaunimo vicečempionui iš Irano.
Po perso pergalės aštuntfinalyje prieš kazachą Yeldosą Kamelovą dar ruseno viltis patekti į mažąjį finalą, tačiau jau kitame etape Roko skriaudikas pralaimėjo uzbekui Doniyorkhonui Nakibovui. Šis pralaimėjimas palaidojo viltis kovoti dėl čempionato bronzos.
Svoryje dėl medalių grumiasi 28 kovotojai.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!