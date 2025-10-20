Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Pasaulio imtynių U23 čempionatas: Čepauskui debiutas olimpiniame svoryje „prisvilo“

2025-10-20 18:48 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-20 18:48

Serbijoje graikų-romėnų imtynių turnyru startavo pasaulio imtynių U23 čempionatas.

Rokas Čepauskas (UWW nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Serbijoje graikų-romėnų imtynių turnyru startavo pasaulio imtynių U23 čempionatas.

0

Pirmą varžybų dieną klasikas Rokas Čepauskas burtų valia surėmė pečius su Ahoura Maleku Mohammadu Bouveiriu Pianiu iš Irano.

Deja, vilniečio debiutas sunkesnėje olimpinėse svorio kategorijoje prisvilo – Rokas Čepauskas rezultatu 4:14 nusileido pasaulio jaunimo vicečempionui iš Irano.

Po perso pergalės aštuntfinalyje prieš kazachą Yeldosą Kamelovą dar ruseno viltis patekti į mažąjį finalą, tačiau jau kitame etape Roko skriaudikas pralaimėjo uzbekui Doniyorkhonui Nakibovui. Šis pralaimėjimas palaidojo viltis kovoti dėl čempionato bronzos.

Svoryje dėl medalių grumiasi 28 kovotojai.

