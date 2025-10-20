Tajus Babaičenko iškovojo aukso medalį Europos jaunių dziudo taurės etape Rygoje

Svorio kategorijoje iki 90 kg triumfavo Tajus Babaičenko. Lietuvis nugalėjo lenką Antonį Sikorskį, latvį Dmitrijų Kolosovą, ukrainietį Andrijų Anatijčuką ir pateko į finalą. Ten T. Babaičenko pranoko Didžiosios Britanijos atstovą Gheorghe Tataru.
Merginų svorio kategorijoje per 70 kg sidabrą pelnė Saulė Einingė. Ji nugalėjo lenkę Nikolą Nowicką, o finale pralaimėjo ukrainietei Annai Samoliuk.
Bronzos medalius sekmadienį pridėjo Emilis Grigorjevas (iki 73 kg) bei Mantas Mikutaitis (iki 90 kg).
Per 2 dienas lietuviai iškovojo 2 aukso, 2 sidabro ir 2 bronzos medalius bei šalių įskaitoje užėmė 3-ią vietą. Geriau pasirodė tik lenkai (4 aukso, 2 sidabro, 9 bronzos) bei ukrainiečiai (4, 1, 2).
