TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Tajus Babaičenko iškovojo aukso medalį Europos jaunių dziudo taurės etape Rygoje

2025-10-20 19:00 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-20 19:00

Rygoje (Latvija) sekmadienį baigėsi Europos jaunių dziudo taurės etapas. Antrąją varžybų dieną medaliais vėl džiugino Lietuvos kovotojai.

EJU nuotr. | Organizatorių nuotr.

0

Svorio kategorijoje iki 90 kg triumfavo Tajus Babaičenko. Lietuvis nugalėjo lenką Antonį Sikorskį, latvį Dmitrijų Kolosovą, ukrainietį Andrijų Anatijčuką ir pateko į finalą. Ten T. Babaičenko pranoko Didžiosios Britanijos atstovą Gheorghe Tataru.

Merginų svorio kategorijoje per 70 kg sidabrą pelnė Saulė Einingė. Ji nugalėjo lenkę Nikolą Nowicką, o finale pralaimėjo ukrainietei Annai Samoliuk.

Bronzos medalius sekmadienį pridėjo Emilis Grigorjevas (iki 73 kg) bei Mantas Mikutaitis (iki 90 kg).

Per 2 dienas lietuviai iškovojo 2 aukso, 2 sidabro ir 2 bronzos medalius bei šalių įskaitoje užėmė 3-ią vietą. Geriau pasirodė tik lenkai (4 aukso, 2 sidabro, 9 bronzos) bei ukrainiečiai (4, 1, 2).

