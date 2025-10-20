Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Andrė Lukošiūtė antrą kartą karjeroje pateko į ITF W100 kategorijos teniso turnyro pagrindinį etapą

2025-10-20 18:43
2025-10-20 18:43

Didžiojoje Britanijoje vykstančiame aukšto lygio ITF serijos moterų teniso turnyre sėkmingai vienetų kvalifikaciją įveikė 24-erių Andrė Lukošiūtė (WTA-783).

Andrė Lukošiūtė (Suomen Tennisliitto nuotr.) | „Facebook“ nuotr.

Didžiojoje Britanijoje vykstančiame aukšto lygio ITF serijos moterų teniso turnyre sėkmingai vienetų kvalifikaciją įveikė 24-erių Andrė Lukošiūtė (WTA-783).

0

Lietuvė pirmajame rate 6:2, 7:6 (7:4) nugalėjo britę Georgianą Mititelu (ITF-1465), o antrajame 6:3, 6:3 pranoko šveicarę Paulą Cembranos (WTA-924). A. Lukošiūtė jau užsitikrino 6 WTA vienetų reitingo taškus ir 926 JAV dolerius.

Lietuvės varžovė pagrindiniame etape paaiškės ištraukus burtus.

Didžiojoje Britanijoje ruošiasi žaisti ir Justina Mikulskytė. Jau aišku, kad dvejetų starte lietuvė su belge Magali Kempen bandys nugalėti estę Eleną Malyginą ir švedę Kajsą Rinaldo Persson.

ITF serijos moterų teniso turnyro Didžiojoje Britanijoje prizų fondą sudaro 100 tūkst. JAV dolerių. A. Lukošiūtė ITF W100 kategorijos turnyre dalyvauja 4-ą kartą karjeroje ir 2-ą sykį prasimušė į pagrindinį etapą.

