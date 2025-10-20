Andrė Lukošiūtė antrą kartą karjeroje pateko į ITF W100 kategorijos teniso turnyro pagrindinį etapą

Lietuvė pirmajame rate 6:2, 7:6 (7:4) nugalėjo britę Georgianą Mititelu (ITF-1465), o antrajame 6:3, 6:3 pranoko šveicarę Paulą Cembranos (WTA-924). A. Lukošiūtė jau užsitikrino 6 WTA vienetų reitingo taškus ir 926 JAV dolerius.
Lietuvės varžovė pagrindiniame etape paaiškės ištraukus burtus.
Didžiojoje Britanijoje ruošiasi žaisti ir Justina Mikulskytė. Jau aišku, kad dvejetų starte lietuvė su belge Magali Kempen bandys nugalėti estę Eleną Malyginą ir švedę Kajsą Rinaldo Persson.
ITF serijos moterų teniso turnyro Didžiojoje Britanijoje prizų fondą sudaro 100 tūkst. JAV dolerių. A. Lukošiūtė ITF W100 kategorijos turnyre dalyvauja 4-ą kartą karjeroje ir 2-ą sykį prasimušė į pagrindinį etapą.
