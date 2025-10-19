Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Rybakina iškovojo pergalę finale, Andrejevos sprendimas gali jai kainuoti vietą „WTA Finals“

2025-10-19 19:04 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-19 19:04

Kinijoje vykusiame WTA 500 serijos „2025 Aux – Ningbo Open" moterų teniso turnyre triumfavo Kazachstano atstovė Elena Rybakina (WTA-9), per kiek mažiau nei 2 valandas 3:6, 6:0, 6:2 nugalėjusi Jekateriną Aleksandrovą.

Elena Rybakina | Scanpix nuotr.

Kinijoje vykusiame WTA 500 serijos „2025 Aux – Ningbo Open“ moterų teniso turnyre triumfavo Kazachstano atstovė Elena Rybakina (WTA-9), per kiek mažiau nei 2 valandas 3:6, 6:0, 6:2 nugalėjusi Jekateriną Aleksandrovą.

0

E. Rybakina mačą pradėjo nuo trijų pralaimėtų geimų, vėliau nerealizavo „break pointo“ ir prastai baigė setą. Nuo antrojo seto viskas pasikeitė. E. Rybakina varžovei įteikė „riestainį“, o trečiojo seto pradžioje greitai atitrūko 3:0. J. Aleksandrova trečiojo seto trečiajame geime iššvaistė „break pointą“, septintajame geime nerealizavo dar vienos savo progos, o aštuntajame pralaimėjo paskutinę savo padavimų seriją.

26-erių E. Rybakina laimėjo 10-ą WTA turo vienetų turnyrą per karjerą. Jai atiteko 500 reitingo taškų bei 164 tūkst. JAV dolerių.

WTA 500 serijos moterų teniso turnyro Kinijoje prizų fondą sudarė beveik 1,065 mln. JAV dolerių.

E. Rybakinai iškovotas titulas padidino galimybes patekti į „WTA Finals“ turnyrą, kur dalyvaus 8 geriausio sezono tenisininkės. Kazachstano tenisininkė pagal šiemet surinktus taškus yra 9-a ir baigia pavyti Mirrą Andrejevą.

Keisčiausia tai, kad prastą formą demonstruojanti M. Andrejeva kitą savaitę nusprendė nevykti į jokį turnyrą ir savo likimą atidavė į E. Rybakinos rankas. Jei Kazachstano žaidėja Tokijue (Japonija) pasieks bent pusfinalį, tada M. Andrejeva liks už „WTA Finals“ borto.

