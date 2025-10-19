Rybakina iškovojo pergalę finale, Andrejevos sprendimas gali jai kainuoti vietą „WTA Finals“

E. Rybakina mačą pradėjo nuo trijų pralaimėtų geimų, vėliau nerealizavo „break pointo“ ir prastai baigė setą. Nuo antrojo seto viskas pasikeitė. E. Rybakina varžovei įteikė „riestainį“, o trečiojo seto pradžioje greitai atitrūko 3:0. J. Aleksandrova trečiojo seto trečiajame geime iššvaistė „break pointą“, septintajame geime nerealizavo dar vienos savo progos, o aštuntajame pralaimėjo paskutinę savo padavimų seriją.
26-erių E. Rybakina laimėjo 10-ą WTA turo vienetų turnyrą per karjerą. Jai atiteko 500 reitingo taškų bei 164 tūkst. JAV dolerių.
WTA 500 serijos moterų teniso turnyro Kinijoje prizų fondą sudarė beveik 1,065 mln. JAV dolerių.
E. Rybakinai iškovotas titulas padidino galimybes patekti į „WTA Finals“ turnyrą, kur dalyvaus 8 geriausio sezono tenisininkės. Kazachstano tenisininkė pagal šiemet surinktus taškus yra 9-a ir baigia pavyti Mirrą Andrejevą.
Keisčiausia tai, kad prastą formą demonstruojanti M. Andrejeva kitą savaitę nusprendė nevykti į jokį turnyrą ir savo likimą atidavė į E. Rybakinos rankas. Jei Kazachstano žaidėja Tokijue (Japonija) pasieks bent pusfinalį, tada M. Andrejeva liks už „WTA Finals“ borto.
Mirra Andreeva decided not to play next week which means two things:— José Morgado (@josemorgado) October 18, 2025
- Paolini is qualified for the WTA Finals
- Rybakina depends on herself to qualify: needs a title tomorrow and semifinals next week in Tokyo OR a title next week if she loses tomorrow
