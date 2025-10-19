Europos aklųjų teniso čempionu tapęs Verbliugevičius: „Kaip treneris sako, nemėgstu lengvų mačų“

Šis pasiekimas – istorinis įvykis, atnešęs Lietuvai pirmąjį Europos čempiono titulą aklųjų teniso istorijoje. Tai – ne tik asmeninė pergalė, bet ir didžiulis žingsnis visam Lietuvos aklųjų sportui.
Kelias į titulą – ne iš lengvųjų
Karolis viso turnyro metu demonstravo ryžtą, koncentraciją ir ištvermę.
„Kaip treneris sako, nemėgstu lengvų mačų,“ – šypsojosi čempionas. „Grupės etape prieš Vokietijos atstovą išgelbėjau kelis mačo taškus ir, manau, pasiekiau naują rekordą aklųjų teniso istorijoje, kai antrą setą laimėjau „tie-break“ rezultatu 19:17. Kelias iki titulo buvo nelengvas, bet pastangos atsipirko.“
K. Verbliugevičius ne tik kaip žaidėjas, bet ir kaip asociacijos „Blind Sport LT“ prezidentas, pabrėžė šio sporto reikšmę Lietuvai: „Džiaugiuosi, kad Lietuvoje aklųjų tenisas įgauna vis didesnį pagreitį. Turime jau septynis tarptautinę kategoriją turinčius žaidėjus, o vos per dvejus metus su viceprezidentu Aidu Danilovu pasiekėme akivaizdų proveržį. Kiekvieną mėnesį vis daugiau žmonių Lietuvoje atranda aklųjų tenisą – sportą, kuris įkvepia ir vienija.“
Trenerio įžvalgos
Lietuvos rinktinės ir Karolio treneris Aidas Danilovas dalijosi mintimis apie čempionatą ir pasiruošimą: „Įdėjome labai daug širdies ir darbo ruošiantis šiam čempionatui. Kiekvienas žingsnis buvo suplanuotas, kiekviena treniruotė turėjo tikslą. Džiaugiuosi, kad visa tai virto istorine pergale.
Didžiuojuosi Karoliu – jis ne tik laikėsi plano, bet ir parodė tikrą čempiono charakterį. Tokie momentai įrodo, kad aklųjų tenisas Lietuvoje turi tvirtus pamatus ir didelę ateitį.
Ši pergalė – ne tik rezultatas. Tai įrodymas, kad atkaklumas, disciplina ir tikėjimas savimi gali nugalėti bet kokius apribojimus. Ačiū visiems, kurie prisideda prie šio sporto augimo – žaidėjams, savanoriams, rėmėjams ir bendruomenei. Tai visų mūsų pergalė.“
Indrės debiutas ir žinutė kitiems
Lietuvai čempionate atstovavo ir B3 kategorijos (turinčių regos likutį) žaidėja Indrė Zuzevičiūtė – Praškevičienė, kuri pirmą kartą dalyvavo tokio rango varžybose.
„Tai buvo nuostabi patirtis – sutikau daug puikių ir nuoširdžių žmonių bei žaidėjų. Gavau didelės motyvacijos ir kitą kartą grįšiu siekti dar aukštesnių rezultatų. Linkiu visiems neregiams ir silpnaregiams, dar neišbandžiusiems šio sporto, jį išmėginti ir atrasti save,“ – sakė Indrė.
Aklųjų tenisas Lietuvoje
Aklųjų tenisas Lietuvoje pradėtas sistemingai vystyti prieš kelerius metus ir šiandien sparčiai auga. Šį sportą vienija „Blind Sport LT“ asociacija, kuri aktyviai dirba plėtojant žaidėjų ir trenerių tinklą, rengiant turnyrus bei integruojant šią sporto šaką į Lietuvos teniso bendruomenę.
Kartu su Lietuvos teniso sąjunga ir IBTA (International Blind Tennis Association), „Blind Sport LT“ tapo svarbia aklųjų teniso plėtros dalimi šalyje.
Šiuo metu aklųjų tenisas žaidžiamas Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose, o Lietuvos žaidėjai jau dalyvauja tarptautiniuose čempionatuose bei renka reitingo taškus.
Aklųjų tenisas – tai žaidimas, pritaikytas pagal regėjimo lygį. Kamuoliukas skleidžia garsą, leidžiantį jį girdėti, o aikštelės dydis ir linijų išdėstymas pritaikytas skirtingoms regos kategorijoms (B1 – neturintiems regos, B2, B3, B4 – turintiems dalinį regos likutį).
Sportas, kuris matomas širdimi
Aklųjų tenisas Lietuvoje – tai ne tik sportas. Tai įrodymas, kad ryžtas, komanda ir tikėjimas gali įveikti bet kokias ribas. Ši pergalė – visų, kurie tiki, kad matyti galima ir širdimi.
