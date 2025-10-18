Rybakina svarbiame mače įveikė Paolini ir iškovojo vietą turnyro Kinijoje finale

Mačo pradžioje abi tenisininkės švaistė „break pointus“, kol aštuntajame geime E. Rybakina galiausiai laimėjo varžovės padavimų seriją. J. Paolini galėjo iš karto atsitiesti, bet devintajame geime nerealizavo „break pointo“ ir pralaimėjo setą.
Antrajame sete E. Rybakina atitrūko po penktojo geimo, o septintajame laimėjo dar vieną varžovės padavimų seriją. J. Paolini „break pointų“ laukė iki aštuntojo geimo, bet, pirmaudama 40:0, iššvaistė visas 4 savo progas. E. Rybakiną mačą užbaigė spurtu 5:0 (1:2, 6:2).
Finale E. Rybakinos lauks Jekaterina Aleksandrova.
J. Paolini pagal šiemet surinktus taškus neseniai pakilo į 7-ą vietą ir vos 5 tšk. aplenkė šią savaitę fiasko patyrusią Mirrą Andrejevą. E. Rybakina lieka 9-a, bet ją nuo M. Andrejevos beskiria 190 tšk., o pergalė finale deficitą sumažintų iki vos 15 tšk. Į „WTA Finals“ pateks 8 geriausios sezono tenisininkės.
WTA 500 serijos moterų teniso turnyro Kinijoje prizų fondą sudaro beveik 1,065 mln. JAV dolerių.
