Jasmine Paolini išplėšė pergalę prieš Belindą Benčič ir priartėjo prie bilieto į „WTA Finals“ turnyrą

Pirmajame sete italė išbarstė 2 geimų pranašumą, o antrajame sete buvo ant prarajos ribos (4:5), tačiau išsigelbėjo dešimtajame geime, kai laimėjo šveicarės padavimų seriją. Vienuoliktajame geime B. Benčič susikūrė dar 6 „break pointus“, bet italė įspūdingai išsigelbėjo, o kitame geime dar laimėjo varžovės padavimų seriją. Trečiajame sete abi žaidėjos turėjo tik po 1 „break pointą“: B. Benčič savo progą pirmajame geime iššvaistė, o J. Paolini aštuntajame geime neklydo.
Taip pat į „WTA Finals“ bandanti patekti Elena Rybakina (WTA-9) 6:2, 6:0 sutriuškino australę Ajlą Tomljanovič (WTA-104). Pusfinalyje E. Rybakinos lauks būtent J. Paolini.
J. Paolini po pergalės pagal šiemet surinktus taškus pakilo į 7-ą vietą ir vos 5 tšk. aplenkė šią savaitę fiasko patyrusią Mirrą Andrejevą. E. Rybakinos situacija sudėtingesnė – ji yra 9-a ir 320 tšk. atsilieka nuo M. Andrejevos.
WTA 500 serijos moterų teniso turnyro Kinijoje prizų fondą sudaro beveik 1,065 mln. JAV dolerių.
