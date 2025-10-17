Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Jasmine Paolini išplėšė pergalę prieš Belindą Benčič ir priartėjo prie bilieto į „WTA Finals“ turnyrą

2025-10-17 21:23 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-17 21:23

Kinijoje vykstančiame WTA 500 serijos „2025 Aux – Ningbo Open“ moterų teniso turnyre dėl vietos „WTA Finals“ kovojanti italė Jasmine Paolini (WTA-8) 3 valandų 16 minučių trileryje 5:7, 7:5, 6:3 įveikė Tokijo olimpinę čempionę šveicarę Belindą Benčič (WTA-14).

Jasmine Paolini | Scanpix nuotr.

Kinijoje vykstančiame WTA 500 serijos „2025 Aux – Ningbo Open" moterų teniso turnyre dėl vietos „WTA Finals" kovojanti italė Jasmine Paolini (WTA-8) 3 valandų 16 minučių trileryje 5:7, 7:5, 6:3 įveikė Tokijo olimpinę čempionę šveicarę Belindą Benčič (WTA-14).

0

Pirmajame sete italė išbarstė 2 geimų pranašumą, o antrajame sete buvo ant prarajos ribos (4:5), tačiau išsigelbėjo dešimtajame geime, kai laimėjo šveicarės padavimų seriją. Vienuoliktajame geime B. Benčič susikūrė dar 6 „break pointus“, bet italė įspūdingai išsigelbėjo, o kitame geime dar laimėjo varžovės padavimų seriją. Trečiajame sete abi žaidėjos turėjo tik po 1 „break pointą“: B. Benčič savo progą pirmajame geime iššvaistė, o J. Paolini aštuntajame geime neklydo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Taip pat į „WTA Finals“ bandanti patekti Elena Rybakina (WTA-9) 6:2, 6:0 sutriuškino australę Ajlą Tomljanovič (WTA-104). Pusfinalyje E. Rybakinos lauks būtent J. Paolini.

J. Paolini po pergalės pagal šiemet surinktus taškus pakilo į 7-ą vietą ir vos 5 tšk. aplenkė šią savaitę fiasko patyrusią Mirrą Andrejevą. E. Rybakinos situacija sudėtingesnė – ji yra 9-a ir 320 tšk. atsilieka nuo M. Andrejevos.

WTA 500 serijos moterų teniso turnyro Kinijoje prizų fondą sudaro beveik 1,065 mln. JAV dolerių.

