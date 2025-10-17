Kalendorius
Spalio 18 d., šeštadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Papagiannis patyrė rimtą kelio traumą – ašaros ir išvežimas vežimėlyje

2025-10-17 21:18 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-17 21:18

Stambulo „Anadolu Efes“ komandai penktadienio vakaras kaip reikiant apkarto.

G.Papagiannis patyrė kelio traumą

Stambulo „Anadolu Efes“ komandai penktadienio vakaras kaip reikiant apkarto.

REKLAMA
0

Rungtynėse su Atėnų „Panathinaikos“ rimtą traumą patyrė Georgios Papagiannis. Aukštaūgis iš Graikijos, antrajame ketvirtyje, verždamasis link krepšio krito ir susižeidė kelį.

Jis kurį laiką negalėjo pajudėti nuo parketo, kol galiausiai su ašaromis akyse buvo išvežtas vežimėlyje. Akivaizdu, jog trauma bus rimta.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Iki tol per 8 minutes graikas pelnė 4 taškus, atkovojo 3 kamuolius ir rinko 5 naudingumo balus.

Šį sezoną 220 cm ūgio centras per 16 minučių įmesdavo po 1,8 taško, atkovodavo 3,5 kamuolio ir rinkdavo 5,2 naudingumo balo.

REKLAMA
REKLAMA

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų