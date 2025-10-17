Kalendorius
Spalio 17 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Baskonia“ Eurolygoje liko be traumuotų Forresto ir Howardo

2025-10-17 16:15 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-17 16:15

Be pergalių Eurolygoje žengianti Vitorijos „Baskonia“ prarado du pagrindinius perimetro linijos krepšininkus, pranešė klubas.

T.Forrestas nežais artimiausiomis savaitėmis

Be pergalių Eurolygoje žengianti Vitorijos „Baskonia“ prarado du pagrindinius perimetro linijos krepšininkus, pranešė klubas.

REKLAMA
0

Skelbiama, kad mače Paryžiuje traumas patyrė tiek Trentas Forrestas, tiek Markusas Howardas. Pridedama, kad jie negalės žaisti artimiausiomis savaitėmis.

27-erių 193 cm ūgio T.Forrestas patyrė pakinklio sausgyslės traumą. Jo vidurkiai Eurolygoje per 24 minutes siekė 11,5 taško, 4,8 atkovoto kamuolio, 5,8 rezultatyvaus perdavimo ir 17,8 naudingumo balo.

26-erių 180 cm ūgio M.Howardas patyrė kairės rankos piršto traumą. Amerikietis per 19 minučių ant Eurolygos parketo fiksavo 7 taškų, 2 rezultatyvių perdavimų ir 2,3 naudingumo balo statistiką.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų