„Baskonia“ Eurolygoje liko be traumuotų Forresto ir Howardo

Skelbiama, kad mače Paryžiuje traumas patyrė tiek Trentas Forrestas, tiek Markusas Howardas. Pridedama, kad jie negalės žaisti artimiausiomis savaitėmis.
27-erių 193 cm ūgio T.Forrestas patyrė pakinklio sausgyslės traumą. Jo vidurkiai Eurolygoje per 24 minutes siekė 11,5 taško, 4,8 atkovoto kamuolio, 5,8 rezultatyvaus perdavimo ir 17,8 naudingumo balo.
26-erių 180 cm ūgio M.Howardas patyrė kairės rankos piršto traumą. Amerikietis per 19 minučių ant Eurolygos parketo fiksavo 7 taškų, 2 rezultatyvių perdavimų ir 2,3 naudingumo balo statistiką.
