Eurolyga skyrė baudas Larkinui, Messinai ir „Baskonia“ vadovui už nepagarbą teisėjams

Stambulo „Anadolu Efes“ gynėjas Shane‘as Larkinas gavo 5 tūkst. eurų baudą už teisėjų kritiką po dvikovos su Tel Avivo „Hapoel“. Tokios pat nuobaudos sulaukė ir Jerianas Grantas – Atėnų „Panathinaikos“ gynėjas nepatenkintas buvo arbitrų darbu po dvikovos su Barselonos „Barcelona“.
Milano „EA7 Emporio Armani“ vyr. treneris Ettore Messina užsitraukė 5 tūkst. eurų baudą už teisėjų kritiką po rungtynių prieš Monako „AS Monaco“. Tuo tarpu Vitorijos „Baskonia“ klubo prezidentas Joseanas Querejeta turės susimokėti 8 tūkst. eurų už tai, kad nepagarbiai elgėsi su arbitrais po pralaimėto susitikimo prieš PAO.
