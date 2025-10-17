Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Eurolyga skyrė baudas Larkinui, Messinai ir „Baskonia“ vadovui už nepagarbą teisėjams

2025-10-17 14:20 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-17 14:20

Eurolyga paskelbė šūsnį baudų, kurias skyrė už įvykius antrajame, trečiajame ir ketvirtajame turuose.

E.Messina sulaukė Eurolygos baudos (BNS nuotr.)

Eurolyga paskelbė šūsnį baudų, kurias skyrė už įvykius antrajame, trečiajame ir ketvirtajame turuose.

1

Stambulo „Anadolu Efes“ gynėjas Shane‘as Larkinas gavo 5 tūkst. eurų baudą už teisėjų kritiką po dvikovos su Tel Avivo „Hapoel“. Tokios pat nuobaudos sulaukė ir Jerianas Grantas – Atėnų „Panathinaikos“ gynėjas nepatenkintas buvo arbitrų darbu po dvikovos su Barselonos „Barcelona“.

Milano „EA7 Emporio Armani“ vyr. treneris Ettore Messina užsitraukė 5 tūkst. eurų baudą už teisėjų kritiką po rungtynių prieš Monako „AS Monaco“. Tuo tarpu Vitorijos „Baskonia“ klubo prezidentas Joseanas Querejeta turės susimokėti 8 tūkst. eurų už tai, kad nepagarbiai elgėsi su arbitrais po pralaimėto susitikimo prieš PAO.

