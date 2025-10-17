Naomi Osaka dėl traumos pasitraukė iš turnyro Osakoje

Vietinių fanų numylėtinė Naomi Osaka (WTA-16), kaip ir nerimauta, atsisakė tęsti turnyrą. Japonė aštuntfinalyje patyrė kojos traumą trečiojo seto pabaigoje, bet vis tiek 7:6 (8:6), 3:6, 6:2 įveikė olandę Suzan Lamens (WTA-57).
Get well soon @naomiosaka ❤️— wta (@WTA) October 17, 2025
The No.1 seed has withdrawn from the quarterfinals in Osaka due to a left leg injury.#JapanOpen
Japonei atsistatyti po traumos per 2 dienas nepavyko ir ji ketvirtfinalyje atsisakė žaisti prieš rumunę Jaquelinę Cristian (WTA-47).
Kanadietė Leylah Fernandez (WTA-27) ketvirtfinalyje 7:6 (7:2), 6:3 pranoko slovakę Rebeccą Šramkovą (WTA-65), o 18-metė Čekijos talentė Tereza Valentova (WTA-78) 4:6, 6:2, 6:3 palaužė serbės Olgos Danilovič (WTA-49) pasipriešinimą.
WTA 250 serijos moterų teniso turnyro Osakoje prizų fondą sudaro 275,094 tūkst. JAV dolerių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!