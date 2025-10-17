Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Naomi Osaka dėl traumos pasitraukė iš turnyro Osakoje

2025-10-17 21:17 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-17 21:17

Osakoje (Japonija) tęsiasi WTA 250 serijos „Kinoshita Group Japan Open“ moterų teniso turnyras.

Naomi Osaka | Scanpix nuotr.

0

Vietinių fanų numylėtinė Naomi Osaka (WTA-16), kaip ir nerimauta, atsisakė tęsti turnyrą. Japonė aštuntfinalyje patyrė kojos traumą trečiojo seto pabaigoje, bet vis tiek 7:6 (8:6), 3:6, 6:2 įveikė olandę Suzan Lamens (WTA-57).

Japonei atsistatyti po traumos per 2 dienas nepavyko ir ji ketvirtfinalyje atsisakė žaisti prieš rumunę Jaquelinę Cristian (WTA-47).

Kanadietė Leylah Fernandez (WTA-27) ketvirtfinalyje 7:6 (7:2), 6:3 pranoko slovakę Rebeccą Šramkovą (WTA-65), o 18-metė Čekijos talentė Tereza Valentova (WTA-78) 4:6, 6:2, 6:3 palaužė serbės Olgos Danilovič (WTA-49) pasipriešinimą.

WTA 250 serijos moterų teniso turnyro Osakoje prizų fondą sudaro 275,094 tūkst. JAV dolerių.

