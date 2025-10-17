Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Justina Mikulskytė su partnere po dramatiškos kovos Ispanijoje liko per žingsnį nuo finalo ir karjeros rekordo

2025-10-17 19:08 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-17 19:08

Ispanijoje vykstančio ITF serijos moterų teniso turnyro dvejetų varžybų pusfinalyje penktadienį Justina Mikulskytė su šveicare Naima Karamoko po dramatiškos 1 valandos 52 minučių kovos 6:3, 6:7 (3:7), [9:11] pralaimėjo prieš šveicarę Susan Bandecchi ir britę Freyą Christie.

Justina Mikulskytė | Sauliaus Čirbos nuotr.

0

Pirmajame sete lemtingu tapo ketvirtasis geimas, kai lietuvė su šveicare „sausai“ laimėjo varžovių padavimų seriją. Kituose geimuose nė vienas duetas neturėjo „break pointų“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

J. Mikulskytė su N. Karamoko antrojo seto pradžioje nerealizavo „break pointo“, o netrukus pralaimėjo savo padavimų seriją (2:4). Visgi, lietuvė su šveicare greitai atsitiesė (4:4), o vienuoliktajame geime po „sausai“ laimėtos varžovių padavimų serijos perėmė iniciatyvą (6:5). Deja, dvyliktajame geime lietuvė su šveicare suteikė varžovėms „break pointą“ ir nepajėgė įtvirtinti pergalės. Pratęsimo pradžioje J. Mikulskytė su N. Karamoko panaikino 2 taškų deficitą (0:2, 2:2, 3:3), bet svarbiausiu metu pralaimėjo 4 taškus paeiliui.

Pratęsime lietuvė su porininke 3 kartus pirmavo po laimėtų taškų varžovių padavimų metu ir turėjo 2 „match pointus“ (9:7), bet juos iššvaistė tiek savo, tiek oponenčių padavimų metu. Tuo tarpu S. Bandecchi su F. Christie surengė spurtą 4:0 ir išplėšė pergalę.

J. Mikulskytė su N. Karamoko pelnė 1323 JAV dolerius bei po 39 WTA dvejetų reitingo taškus. Lietuvė WTA dvejetų reitinge nukris mažiausiai į 149-ą vietą. Pergalė pusfinalyje J. Mikulskytei būtų leidusi pakilti į jai rekordinę – 139-ą – poziciją.

Vienetų starte 29-erių J. Mikulskytė (WTA-212) per 1 valandą 25 minutes 2:6, 3:6 pralaimėjo čekei Gabrielai Knutson (WTA-196). J. Mikulskytė už dalyvavimą vienetų varžybose gavo 1 WTA reitingo tašką ir 926 JAV dolerius.

ITF serijos moterų teniso turnyro Ispanijoje prizų fondą sudaro 100 tūkst. JAV dolerių.

