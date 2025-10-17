Justina Mikulskytė su partnere po dramatiškos kovos Ispanijoje liko per žingsnį nuo finalo ir karjeros rekordo

Pirmajame sete lemtingu tapo ketvirtasis geimas, kai lietuvė su šveicare „sausai“ laimėjo varžovių padavimų seriją. Kituose geimuose nė vienas duetas neturėjo „break pointų“.
J. Mikulskytė su N. Karamoko antrojo seto pradžioje nerealizavo „break pointo“, o netrukus pralaimėjo savo padavimų seriją (2:4). Visgi, lietuvė su šveicare greitai atsitiesė (4:4), o vienuoliktajame geime po „sausai“ laimėtos varžovių padavimų serijos perėmė iniciatyvą (6:5). Deja, dvyliktajame geime lietuvė su šveicare suteikė varžovėms „break pointą“ ir nepajėgė įtvirtinti pergalės. Pratęsimo pradžioje J. Mikulskytė su N. Karamoko panaikino 2 taškų deficitą (0:2, 2:2, 3:3), bet svarbiausiu metu pralaimėjo 4 taškus paeiliui.
Pratęsime lietuvė su porininke 3 kartus pirmavo po laimėtų taškų varžovių padavimų metu ir turėjo 2 „match pointus“ (9:7), bet juos iššvaistė tiek savo, tiek oponenčių padavimų metu. Tuo tarpu S. Bandecchi su F. Christie surengė spurtą 4:0 ir išplėšė pergalę.
J. Mikulskytė su N. Karamoko pelnė 1323 JAV dolerius bei po 39 WTA dvejetų reitingo taškus. Lietuvė WTA dvejetų reitinge nukris mažiausiai į 149-ą vietą. Pergalė pusfinalyje J. Mikulskytei būtų leidusi pakilti į jai rekordinę – 139-ą – poziciją.
Vienetų starte 29-erių J. Mikulskytė (WTA-212) per 1 valandą 25 minutes 2:6, 3:6 pralaimėjo čekei Gabrielai Knutson (WTA-196). J. Mikulskytė už dalyvavimą vienetų varžybose gavo 1 WTA reitingo tašką ir 926 JAV dolerius.
ITF serijos moterų teniso turnyro Ispanijoje prizų fondą sudaro 100 tūkst. JAV dolerių.
