Ne tokio gimtadienio tikėjosi: Naomi Osaka vos sutramdė ašaras

Vietinių fanų numylėtinė Naomi Osaka (WTA-16) aštuntfinalyje 7:6 (8:6), 3:6, 6:2 įveikė olandę Suzan Lamens (WTA-57). Trečiajame sete japonė pirmavo net 5:0, bet tada pajautė kairiosios kojos skausmus. Po medicininės pertraukėlės N. Osaka grįžo į kortą ir pralaimėjo 2 geimus paeiliui. Visgi, aštuntajame geime japonė sugebėjo laimėti varžovės padavimų seriją ir taip įtvirtino pergalę.
Great battle won by Osaka earlier but injured her leg in the end. Just hoping it’s not serious. Still playing Tokyo next week, wanted to finish her season strong… pic.twitter.com/DIxeBjuD6QREKLAMAREKLAMA— José Morgado (@josemorgado) October 15, 2025
Po paskutinio taško N. Osaka, panašu, vos sutramdė ašaras. Ką tik 28-ą gimtadienį paminėjusi japonė kol kas yra nusiteikusi tęsti turnyrą ir ketvirtfinalyje planuoja žaisti su rumune Jaqueline Cristian (WTA-47).
Jau pirmajame rate iškrito buvusi trečioji pasaulio raketė graikė Maria Sakkari (WTA-55), 6:2, 3:6, 4:6 nusileidusi amerikietei Ashlyn Krueger (WTA-48).
Be pergalių liko ir buvusi ketvirtoji pasaulio raketė kanadietė Bianca Andreescu (WTA-170), 3:6, 6:4, 4:6 nusileidusi šveicarei Viktorijai Golubič (WTA-60). Kanadietė trečiajame sete trumpai pirmavo po laimėtos varžovės padavimų serijos, bet vėliau nerealizavo „break pointo“ ir pralaimėjo dvi savo padavimų serijas. Devintajame geime B. Andreescu išsigelbėjo, priartėjo iki 4:5, o tada pralaimėjo lemiamą savo padavimų seriją.
WTA 250 serijos moterų teniso turnyro Osakoje prizų fondą sudaro 275,094 tūkst. JAV dolerių.
