Tenisas

Ne tokio gimtadienio tikėjosi: Naomi Osaka vos sutramdė ašaras

2025-10-16 21:45 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-16 21:45

Osakoje (Japonija) tęsiasi WTA 250 serijos „Kinoshita Group Japan Open“ moterų teniso turnyras.

Naomi Osaka | „Stop“ kadras

Osakoje (Japonija) tęsiasi WTA 250 serijos „Kinoshita Group Japan Open“ moterų teniso turnyras.

Vietinių fanų numylėtinė Naomi Osaka (WTA-16) aštuntfinalyje 7:6 (8:6), 3:6, 6:2 įveikė olandę Suzan Lamens (WTA-57). Trečiajame sete japonė pirmavo net 5:0, bet tada pajautė kairiosios kojos skausmus. Po medicininės pertraukėlės N. Osaka grįžo į kortą ir pralaimėjo 2 geimus paeiliui. Visgi, aštuntajame geime japonė sugebėjo laimėti varžovės padavimų seriją ir taip įtvirtino pergalę.

Po paskutinio taško N. Osaka, panašu, vos sutramdė ašaras. Ką tik 28-ą gimtadienį paminėjusi japonė kol kas yra nusiteikusi tęsti turnyrą ir ketvirtfinalyje planuoja žaisti su rumune Jaqueline Cristian (WTA-47).

Jau pirmajame rate iškrito buvusi trečioji pasaulio raketė graikė Maria Sakkari (WTA-55), 6:2, 3:6, 4:6 nusileidusi amerikietei Ashlyn Krueger (WTA-48).

Be pergalių liko ir buvusi ketvirtoji pasaulio raketė kanadietė Bianca Andreescu (WTA-170), 3:6, 6:4, 4:6 nusileidusi šveicarei Viktorijai Golubič (WTA-60). Kanadietė trečiajame sete trumpai pirmavo po laimėtos varžovės padavimų serijos, bet vėliau nerealizavo „break pointo“ ir pralaimėjo dvi savo padavimų serijas. Devintajame geime B. Andreescu išsigelbėjo, priartėjo iki 4:5, o tada pralaimėjo lemiamą savo padavimų seriją.

WTA 250 serijos moterų teniso turnyro Osakoje prizų fondą sudaro 275,094 tūkst. JAV dolerių.

