Andrejeva sensacingai pralaimėjo WTA 500 turnyre, Raducanu baigė sezoną

Dar neseniai atrodė, kad M. Andrejevai yra praktiškai neįmanoma nepatekti į „WTA Finals“ turnyrą, o dabar jai tenka sekti Jasmine Paolini ir Elenos Rybakinos rezultatus, nes garantuoto bilieto neutrali atletė dar neturi. E. Rybakinos viltys vos nedužo aštuntfinalyje, kuriame ji 6:4, 6:7 (6:8), 6:3 išvargo pergalę prieš ukrainietę Dajaną Jastremską (WTA-30). Ukrainietė trečiojo seto pradžioje galėjo perimti iniciatyvą, bet nerealizavo „break pointo“, o šeštajame geime pralaimėjo savo padavimų seriją ir neatsitiesė.
Britė Emma Raducanu (WTA-29), kuri ankstesniame etape 6:3, 4:6, 1:6 krito prieš tą pačią L. Zhu, nusprendė anksčiau laiko baigti sezoną. E. Raducanu dėl ligos nusprendė nebevykti į turnyrus Japonijoje bei Honkonge. Britė taip pat nusprendė kol kas tęsti darbus su treneriu Francisco Roigu.
Emma Raducanu has ended her season early due to illness 🤒
She's withdrawn from her last two tournaments of the year - in Tokyo and Hong Kong - because she has been feeling unwell for the past 10 days.
The British number one will continue working with coach Francisco Roig next… pic.twitter.com/Pvzft1yiM4— BBC Sport (@BBCSport) October 16, 2025
Tokijo olimpinė čempionė šveicarė Belinda Benčič (WTA-14) po net pusketvirtos valandos trukusios kovos 5:7, 6:4, 7:5 įveikė ukrainietę Juliją Starodubcevą (WTA-131). Trečiajame sete ukrainietė įspūdingai panaikino 3 geimų deficitą (5:2, 5:5), bet tada pralaimėjo savo padavimų seriją ir nebeatsitiesė.
WTA 500 serijos moterų teniso turnyro Kinijoje prizų fondą sudaro beveik 1,065 mln. JAV dolerių.
