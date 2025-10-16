Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Andrejeva sensacingai pralaimėjo WTA 500 turnyre, Raducanu baigė sezoną

2025-10-16 21:34 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-16 21:34

Kinijoje vykstančiame WTA 500 serijos „2025 Aux – Ningbo Open“ moterų teniso turnyre dar vieną fiasko patyrė 6-oji pasaulio raketė Mirra Andrejeva, kuri šį kartą 6:4, 3:6, 2:6 nusileido kinei Lin Zhu (WTA-219). M. Andrejeva patyrė trečią nesėkmę paeiliui ir spalį dar nėra iškovojusi pergalės.

Mirra Andrejeva | Scanpix nuotr.

Kinijoje vykstančiame WTA 500 serijos „2025 Aux – Ningbo Open" moterų teniso turnyre dar vieną fiasko patyrė 6-oji pasaulio raketė Mirra Andrejeva, kuri šį kartą 6:4, 3:6, 2:6 nusileido kinei Lin Zhu (WTA-219). M. Andrejeva patyrė trečią nesėkmę paeiliui ir spalį dar nėra iškovojusi pergalės.

0

Dar neseniai atrodė, kad M. Andrejevai yra praktiškai neįmanoma nepatekti į „WTA Finals“ turnyrą, o dabar jai tenka sekti Jasmine Paolini ir Elenos Rybakinos rezultatus, nes garantuoto bilieto neutrali atletė dar neturi. E. Rybakinos viltys vos nedužo aštuntfinalyje, kuriame ji 6:4, 6:7 (6:8), 6:3 išvargo pergalę prieš ukrainietę Dajaną Jastremską (WTA-30). Ukrainietė trečiojo seto pradžioje galėjo perimti iniciatyvą, bet nerealizavo „break pointo“, o šeštajame geime pralaimėjo savo padavimų seriją ir neatsitiesė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Britė Emma Raducanu (WTA-29), kuri ankstesniame etape 6:3, 4:6, 1:6 krito prieš tą pačią L. Zhu, nusprendė anksčiau laiko baigti sezoną. E. Raducanu dėl ligos nusprendė nebevykti į turnyrus Japonijoje bei Honkonge. Britė taip pat nusprendė kol kas tęsti darbus su treneriu Francisco Roigu.

Tokijo olimpinė čempionė šveicarė Belinda Benčič (WTA-14) po net pusketvirtos valandos trukusios kovos 5:7, 6:4, 7:5 įveikė ukrainietę Juliją Starodubcevą (WTA-131). Trečiajame sete ukrainietė įspūdingai panaikino 3 geimų deficitą (5:2, 5:5), bet tada pralaimėjo savo padavimų seriją ir nebeatsitiesė.

WTA 500 serijos moterų teniso turnyro Kinijoje prizų fondą sudaro beveik 1,065 mln. JAV dolerių.

