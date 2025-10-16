Kalendorius
Spalio 16 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Dapkutė ir Szabo laimėjo dramatišką kovą Portugalijoje bei žengė į moterų dvejetų pusfinalį

2025-10-16 18:29 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-16 18:29

Portugalijoje vykstančio ITF serijos moterų teniso turnyro dvejetų varžybų ketvirtfinalyje ketvirtadienį Iveta Dapkutė su rumune Briana Szabo per 1 valandą 35 minutes 4:6, 6:4, [10:4] pasiekė pergalę prieš portugalę Ines Murtą ir indę Vasanti Shindę.

Iveta Dapkutė | Sauliaus Čirbos nuotr.

Portugalijoje vykstančio ITF serijos moterų teniso turnyro dvejetų varžybų ketvirtfinalyje ketvirtadienį Iveta Dapkutė su rumune Briana Szabo per 1 valandą 35 minutes 4:6, 6:4, [10:4] pasiekė pergalę prieš portugalę Ines Murtą ir indę Vasanti Shindę.

REKLAMA
0

Mačo pradžioje lietuvė su rumune pralaimėjo dvi savo padavimų serijas, nerealizavo trijų „break pointų“ ir atsiliko 1:5. Vėliau I. Dapkutė su B. Szabo priartėjo iki minimumo (4:5), bet dešimtajame geime „break pointo“ susikurti nepajėgė ir pralaimėjo setą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antrajame sete tenisininkės keitėsi nerealizuotais „break pointais“, kol aštuntajame geime I. Dapkutė ir B. Szabo laimėjo varžovių padavimų seriją (5:3). Devintajame geime lietuvė su portugale prastai sužaidė savo padavimų metu (5:4), bet dešimtajame laimėjo lemtingą varžovių padavimų seriją (6:4).

REKLAMA
REKLAMA

Pratęsime lygi kova vyko tik pirmus 4 taškus (2:2). I. Dapkutė ir B. Szabo pergalingą pranašumą susikrovė, kai spurtavo 7:0. Lietuvė su rumune susikūrė net 6 „match pointus“ ir realizavo jau antrąjį iš jų.

REKLAMA

I. Dapkutė su B. Szabo pelnė 836 JAV dolerius bei po 29 WTA dvejetų reitingo taškus. Jų varžovės pusfinalyje paaiškės kiek vėliau.

Vienetų kvalifikacijoje 32-ejų I. Dapkutė (WTA-767) 3:6, 6:3, 5:7 pralaimėjo latvei Dianai Marcinkevičai (WTA-839), kuri 2014 m. WTA reitinge dar buvo 196-a. Lietuvei atiteko 141,75 JAV dolerio.

ITF serijos moterų teniso turnyro Portugalijoje prizų fondą sudaro 60 tūkst. JAV dolerių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų