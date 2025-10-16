Dapkutė ir Szabo laimėjo dramatišką kovą Portugalijoje bei žengė į moterų dvejetų pusfinalį

Mačo pradžioje lietuvė su rumune pralaimėjo dvi savo padavimų serijas, nerealizavo trijų „break pointų“ ir atsiliko 1:5. Vėliau I. Dapkutė su B. Szabo priartėjo iki minimumo (4:5), bet dešimtajame geime „break pointo“ susikurti nepajėgė ir pralaimėjo setą.
Antrajame sete tenisininkės keitėsi nerealizuotais „break pointais“, kol aštuntajame geime I. Dapkutė ir B. Szabo laimėjo varžovių padavimų seriją (5:3). Devintajame geime lietuvė su portugale prastai sužaidė savo padavimų metu (5:4), bet dešimtajame laimėjo lemtingą varžovių padavimų seriją (6:4).
Pratęsime lygi kova vyko tik pirmus 4 taškus (2:2). I. Dapkutė ir B. Szabo pergalingą pranašumą susikrovė, kai spurtavo 7:0. Lietuvė su rumune susikūrė net 6 „match pointus“ ir realizavo jau antrąjį iš jų.
I. Dapkutė su B. Szabo pelnė 836 JAV dolerius bei po 29 WTA dvejetų reitingo taškus. Jų varžovės pusfinalyje paaiškės kiek vėliau.
Vienetų kvalifikacijoje 32-ejų I. Dapkutė (WTA-767) 3:6, 6:3, 5:7 pralaimėjo latvei Dianai Marcinkevičai (WTA-839), kuri 2014 m. WTA reitinge dar buvo 196-a. Lietuvei atiteko 141,75 JAV dolerio.
ITF serijos moterų teniso turnyro Portugalijoje prizų fondą sudaro 60 tūkst. JAV dolerių.
