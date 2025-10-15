Justina Mikulskytė ir Naima Karamoko Ispanijoje pateko į ITF dvejetų ketvirtfinalį

Pirmajame sete „break pointus“ kūrėsi tik lietuvė su šveicare, realizavusios 2 iš 7 galimybių. Antrojo seto pirmajame geime ukrainietės pirmavo 40:0, bet po to iššvaistė 4 „break pointus“ paeiliui. Antrajame geime jau lietuvė su porininke varžovių padavimų metu pirmavo 40:0, nerealizavo 3 „break pointų“, bet ketvirtu bandymu nesuklydo. J. Mikulskytė su N. Karamoko vėliau pratęsė savo spurtą iki 5:0, o ukrainietės intrigos nebeatkūrė.
Lietuvė su porininke pelnė 760 JAV dolerių bei po 21 WTA dvejetų reitingo tašką. Ketvirtfinalyje jos bandys nugalėti turkę Berfu Cengiz ir kroatę Marianą Dražič.
Vienetų starte 29-erių J. Mikulskytė (WTA-212) per 1 valandą 25 minutes 2:6, 3:6 pralaimėjo čekei Gabrielai Knutson (WTA-196). J. Mikulskytė už dalyvavimą vienetų varžybose gavo 1 WTA reitingo tašką ir 926 JAV dolerius.
ITF serijos moterų teniso turnyro Ispanijoje prizų fondą sudaro 100 tūkst. JAV dolerių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!