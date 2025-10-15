Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Justina Mikulskytė ir Naima Karamoko Ispanijoje pateko į ITF dvejetų ketvirtfinalį

2025-10-15 22:46 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-15 22:46

Ispanijoje vykstančio ITF serijos moterų teniso turnyro dvejetų varžybų starte trečiadienį Justina Mikulskytė su šveicare Naima Karamoko vos per 56 minutes 6:2, 6:1 pasiekė pergalę prieš ukrainietes – Maryną Kolb ir Nadiją Kolb.

Justina Mikulskytė | Sauliaus Čirbos nuotr.

0

Pirmajame sete „break pointus“ kūrėsi tik lietuvė su šveicare, realizavusios 2 iš 7 galimybių. Antrojo seto pirmajame geime ukrainietės pirmavo 40:0, bet po to iššvaistė 4 „break pointus“ paeiliui. Antrajame geime jau lietuvė su porininke varžovių padavimų metu pirmavo 40:0, nerealizavo 3 „break pointų“, bet ketvirtu bandymu nesuklydo. J. Mikulskytė su N. Karamoko vėliau pratęsė savo spurtą iki 5:0, o ukrainietės intrigos nebeatkūrė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lietuvė su porininke pelnė 760 JAV dolerių bei po 21 WTA dvejetų reitingo tašką. Ketvirtfinalyje jos bandys nugalėti turkę Berfu Cengiz ir kroatę Marianą Dražič.

Vienetų starte 29-erių J. Mikulskytė (WTA-212) per 1 valandą 25 minutes 2:6, 3:6 pralaimėjo čekei Gabrielai Knutson (WTA-196). J. Mikulskytė už dalyvavimą vienetų varžybose gavo 1 WTA reitingo tašką ir 926 JAV dolerius.

ITF serijos moterų teniso turnyro Ispanijoje prizų fondą sudaro 100 tūkst. JAV dolerių.

