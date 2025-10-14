Kalendorius
Spalio 14 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Dapkutė su Szabo Portugalijoje iškovojo vietą ketvirtfinalyje

2025-10-14 17:34 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-14 17:34

Portugalijoje vykstančio ITF serijos moterų teniso turnyro dvejetų varžybų starte antradienį Iveta Dapkutė su rumune Briana Szabo per 1 valandą 36 minutes 6:2, 4:6, [14:12] išplėšė pergalę prieš trečias pagal skirstymą itales – Silvią Ambrosio ir Aurorą Zantedeschi.

Iveta Dapkutė | Sauliaus Čirbos nuotr.

Portugalijoje vykstančio ITF serijos moterų teniso turnyro dvejetų varžybų starte antradienį Iveta Dapkutė su rumune Briana Szabo per 1 valandą 36 minutes 6:2, 4:6, [14:12] išplėšė pergalę prieš trečias pagal skirstymą itales – Silvią Ambrosio ir Aurorą Zantedeschi.

REKLAMA
0

Pirmajame sete „break pointus“ kūrėsi tik italės, realizavusios 2 iš 6 savo progų. Antrojo seto pradžioje italės taip pat atitrūko (0:2), bet šį kartą I. Dapkutė su B. Szabo panaikino deficitą (2:2). Penktajame geime lietuvė su porininke nerealizavo dviejų „break pointų“, o septintajame geime taip neklydo ir perėmė iniciatyvą (4:3). Italės vėliau dar turėjo vieną „break pointą“, bet neišsigelbėjo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pratęsime I. Dapkutė su B. Szabo iššvaistė tris „match pointus“ (9:7, 10:9). Vėliau italės du kartus buvo per tašką nuo pergalės (10:11, 11:12), bet irgi nesugebėjo užbaigti mačo sau palankia linkme. Tuomet lietuvė su rumune surengė lemtingą spurtą 3:0 ir išplėšė pergalę.

REKLAMA
REKLAMA

I. Dapkutė ir B. Szabo pelnė 456 JAV dolerius bei po 16 WTA dvejetų reitingo taškų. Jų varžovės ketvirtfinalyje paaiškės kiek vėliau.

REKLAMA

Vienetų kvalifikacijoje 32-ejų I. Dapkutė (WTA-767) 3:6, 6:3, 5:7 pralaimėjo latvei Dianai Marcinkevičai (WTA-839), kuri 2014 m. WTA reitinge dar buvo 196-a. Lietuvei atiteko 141,75 JAV dolerio.

ITF serijos moterų teniso turnyro Portugalijoje prizų fondą sudaro 60 tūkst. JAV dolerių.

Egipte per žingsnį nuo pagrindinio etapo liko 16-metė Greta Klimavičiūtė. Pirmą kartą šiemet profesionalių turnyre žaidusi lietuvė kvalifikacijoje sutiko vien ruses: 2:0 nugalėjo mačo nebaigusią Valeriją Ilmenevą, 6:3, 1:6, [13:11] išplėšė pergalę prieš Jekateriną Kuznecovą, o lemiamoje kovoje 2:6, 0:6 krito prieš Ksenią Meščeriakovą.

ITF serijos moterų teniso turnyro Egipte prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų