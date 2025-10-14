Dapkutė su Szabo Portugalijoje iškovojo vietą ketvirtfinalyje

Pirmajame sete „break pointus“ kūrėsi tik italės, realizavusios 2 iš 6 savo progų. Antrojo seto pradžioje italės taip pat atitrūko (0:2), bet šį kartą I. Dapkutė su B. Szabo panaikino deficitą (2:2). Penktajame geime lietuvė su porininke nerealizavo dviejų „break pointų“, o septintajame geime taip neklydo ir perėmė iniciatyvą (4:3). Italės vėliau dar turėjo vieną „break pointą“, bet neišsigelbėjo.
Pratęsime I. Dapkutė su B. Szabo iššvaistė tris „match pointus“ (9:7, 10:9). Vėliau italės du kartus buvo per tašką nuo pergalės (10:11, 11:12), bet irgi nesugebėjo užbaigti mačo sau palankia linkme. Tuomet lietuvė su rumune surengė lemtingą spurtą 3:0 ir išplėšė pergalę.
I. Dapkutė ir B. Szabo pelnė 456 JAV dolerius bei po 16 WTA dvejetų reitingo taškų. Jų varžovės ketvirtfinalyje paaiškės kiek vėliau.
Vienetų kvalifikacijoje 32-ejų I. Dapkutė (WTA-767) 3:6, 6:3, 5:7 pralaimėjo latvei Dianai Marcinkevičai (WTA-839), kuri 2014 m. WTA reitinge dar buvo 196-a. Lietuvei atiteko 141,75 JAV dolerio.
ITF serijos moterų teniso turnyro Portugalijoje prizų fondą sudaro 60 tūkst. JAV dolerių.
Egipte per žingsnį nuo pagrindinio etapo liko 16-metė Greta Klimavičiūtė. Pirmą kartą šiemet profesionalių turnyre žaidusi lietuvė kvalifikacijoje sutiko vien ruses: 2:0 nugalėjo mačo nebaigusią Valeriją Ilmenevą, 6:3, 1:6, [13:11] išplėšė pergalę prieš Jekateriną Kuznecovą, o lemiamoje kovoje 2:6, 0:6 krito prieš Ksenią Meščeriakovą.
ITF serijos moterų teniso turnyro Egipte prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
