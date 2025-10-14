Užsienio tinklinio lygose – pagausėjęs lietuvių skaičius

Taip pat nemažai jaunųjų Lietuvos tinklininkių, šalies jaunių bei jaunimo rinktinių žaidėjų išvyko sportą ir mokslus derinti į JAV bei Italiją: Rusnė Šimanskytė, Rusnė Žukauskaitė, Gustė Preikšaitytė, Gunda Bražaitė, Morta Gailiūtė, Justė Vilimaitė, Miglė Gailevičiūtė ir Atėnė Dapkutė.
Prancūzijos moterų tinklinio pirmenybes sėkmingai pradėjo „Le Cannet“ klubas su Rūta Staniulyte. Jis išvykoje 3-0 (25:16, 25:13, 25:18) sutriuškino „Evreux“ komandą. Lietuvė prie pergalės prisidėjo 5 taškais.
„Le Cannet“ komanda šiemet dalyvaus ir CEV Čempionų lygoje.
Sezoną aukščiausioje Austrijos moterų tinklinio lygoje pradėjo „ASKO Volksbank Purgstall“ ekipa su Karina Vilkicka. Pirmosiose rungtynėse šis klubas namuose 1-3 (17:25, 25:23, 17:25, 13:25) nusileido Zalcburgo „PSV Volleyballgemeinschaft“ ekipai. K. Vilkicka žaidė visas rungtynes ir pelnė 2 taškus.
Antrojo turo rungtynėse lietuvės komanda išvykoje 1-3 (22:25, 18:25, 25:23, 25:27) nusileido Hartbergo „TSV Sparkasse" tinklininkėms. K. Vilkicka vėl žaidė visus keturis setus ir pasižymėjo 5 taškais.
Minėta A. Jesipenko su „Futura Terracina 92” ekipa pergalingai startavo Italijos „Serie B2” pirmenybėse. Pirmosiose H grupės rungtyse šis klubas namuose 3-1 (25:15, 25:22, 23:25, 25:17) pranoko „Volley Terracina“ komandą.
L grupės starte „Pallavolo Crotone“ komanda, kuriai atstovauja A. Petuchova, svečiuose 1-3 (25:14, 21:25, 21:25, 19:25) turėjo pripažinti „Co.Ve.I. Alus Vol. Acicastello“ ekipos pranašumą.
JAV studentų (NCAA) III divizione kovojanti „Swarthmore College Athletics” komanda su Aiste Bardauskaite savo aikštėje 3-1 (25:19, 27:25, 20:25, 25:14) įveikė „Gettysburg College Bullets“ tinklininkes.
Lietuvė prie pergalės prisidėjo 7 taškais.
Dar keletas Lietuvos profesionalų savo sezonus pradės artimiausiomis savaitėmis. Monika Šalkutė žais Graikijoje, Edvinas Vaškelis – Italijoje, o Valdas Listanskis – Katare.
