Kalendorius
Spalio 13 d., pirmadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Tinklinis

Jaunimo spindesys Baltijos moterų tinklinio lygoje: U18 rinktinė pasiekė dvi pergales

2025-10-13 15:09 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-13 15:09

Europos čempionatui besirengianti Lietuvos U18 merginų tinklinio rinktinė iškovojo pirmąsias dvi pergales „Elme Messer“ Baltijos moterų lygoje. Intriguojančiose rungtynėse šeštadienį Kaune Lietuvos tinklininkės 3-1 (27:25, 19:25, 25:9, 25:23) įveikė taip pat Europos pirmenybėms besiruošiančias Latvijos bendraamžes.

Lietuvos jaunių rinktinės ir RVS-LU rungtynės | Evaldo Šemioto nuotr.

Europos čempionatui besirengianti Lietuvos U18 merginų tinklinio rinktinė iškovojo pirmąsias dvi pergales „Elme Messer“ Baltijos moterų lygoje. Intriguojančiose rungtynėse šeštadienį Kaune Lietuvos tinklininkės 3-1 (27:25, 19:25, 25:9, 25:23) įveikė taip pat Europos pirmenybėms besiruošiančias Latvijos bendraamžes.

REKLAMA
0

Lietuvėms 12 taškų pelnė Nida Jociūtė, po 8 – Aurėja Vitosytė ir Saulė Gedminaitė, 7 – Marta Slivko.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Smagu laimėti. Rungtynės buvo banguotos – pirmus du setus pradėjome atsilikdamos. Vėliau teko vytis. Kol kas mums tenka pačių rungtynių metu ieškoti funkcionuojančio šešeto, nes vieną dieną vienai žaidėjai geriau sekasi, kitą dieną – kitai. Šįkart galbūt tą optimalią sudėtį pavyko rasti. Žinoma, žaisti su bendraamžėmis šiek tiek lengviau nei su moterimis. Pamatėme, kad su latvėmis galime žaisti, neblogai prisitaikėme prie varžovių. Dabar mums yra varžybinis periodas, kuomet stengiamės kaupti patirtį“, – sakė Lietuvos rinktinės treneris Gilbertas Kerpė.

REKLAMA
REKLAMA

Kitą dieną Lietuvos tinklininkės VDU V. Adamkaus sporto centro salėje 3-2 (25:21, 16:25, 18:25, 25:20, 15:8) palaužė pajėgią Rygos RVS-LU (Latvija) ekipą.

REKLAMA

Nugalėtojoms N. Jociūtė pelnė 18, M. Slivko – 14, Saulė Gedminaitė – 10, Ugnė Dilytė –8 taškus.

„Pergalę nulėmė noras ir ryžtas nepasiduoti iki paskutinio taško. Šįkart merginos, ypatingai ketvirto seto gale, atidavė viską. Man, kaip treneriui, buvo malonu stebėti tokį vaizdą. Puikus savaitgalis su dviem pergalėmis, todėl reikia pasidžiaugti ir toliau kibti į darbus“, – teigė Lietuvos komandos trenerio asistentas Aurimas Dyglys.

REKLAMA
REKLAMA

Europos U18 merginų salės tinklinio čempionatas liepos mėnesį vyks Latvijoje ir Lietuvoje. Tai bus pirmas kartas, kai mūsų šalyje organizuojamas finalinis Europos tinklinio pirmenybių etapas.

Abejas savaitgalio rungtynes laimėjo ir Lietuvos vicečempionė „Kauno-VDU“ komanda.

Kaunietės pirmiausiai namuose 3-0 (25:14, 25:23, 25:19) įveikė RVS-LU ekipą. Šeimininkėms 20 taškų pelnė Martyna Paukštytė, 13 – Neringa Kačinaitė, 9 – Vilūnė Rauluševičiūtė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kitą dieną „Kaunas-VDU“ 3-0 (25:17, 25:9, 25:14) nepaliko vilčių Latvijos U18 rinktinei. Šiame susitikime kaunietėms 11 taškų pelnė Eglė Makauskaitė, 10 – Roberta Gabulaitė.

„Labai noriu pasidžiaugt savo komandos žaidimu, nes abejose šio savaitgalio rungtynėse pavyko išlaikyti stabilų ir tvarkingą žaidimą – vos po poros nesėkmingų taškų pavykdavo greitai grįžti atgal į kovą. Jau čia matomas pagerėjimas, lyginant su praeito savaitgalio rungtynėmis Estijoje, kur daug ilgesniam laikui krisdavome į taškų deficitą. Tad tikiu, kad nuoseklus mūsų darbas treniruočių metu gali vesti prie gerų rezultatų. Be to, negaliu nepaminėti, kad visuomet gera žaisti prieš savus – šeimą, draugus ir kitus, tinklinį pažiūrėti atėjusius žmones“, – džiaugėsi Kauno komandos kapitonė Martyna Paukštytė.

Sekmadienį 17 val. pirmąsias savo namų rungtynes žais Lietuvos čempionė Vilniaus VMSM „Sostinės tauro-VTC“ ekipa. Ji susitiks su „Kauno-VDU“ komanda, todėl tai bus Lietuvos pirmenybių finalo pakartojimas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų