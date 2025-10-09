Dumbauskaitė ir Grudzinskaitė po dramatiškos kovos JAV liko už pagrindinio etapo borto

Lietuvės savo pasirodymą baigė po pirmojo kvalifikacijos rato. Itin dramatiškame mače mūsiškės 1-2 (13:21, 21:19, 14:16) pralaimėjo prieš amerikietes – Jaden Whitmarsh ir Devon Newberry. Susitikimas truko 49 minutes.
Amerikietės vėliau laimėjo dar vieną kvalifikacijos mačą ir prasimušė į pagrindinį etapą.
Lietuvės galutinėje įskaitoje užėmė 21-ą vietą ir pelnė 340 pasaulio reitingo taškų. Bendrą turnyro prizų fondą sudaro 300 tūkst. JAV dolerių.
