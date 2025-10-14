Justina Mikulskytė Ispanijoje nesugebėjo įveikti pirmojo ITF turnyro rato

Lietuvė mačo pradžioje atsitiesė po pralaimėtos savo padavimų serijos (0:3, 2:3), bet vėliau G. Knutson realizavo dar du „break pointus“ ir setą baigė spurtu 3:0. J. Mikulskytė galėjo pristabdyti čekę, bet septintajame geime nepasinaudojo proga vienu tašku laimėti varžovės padavimų seriją.
Antrojo seto pradžioje G. Knutson nerealizavo „break pointo“, o trečiajame geime lietuvė pirmavo 40:0, bet vis tiek nelaimėjo varžovės padavimų serijos. Vėliau „break pointus“ kūrėsi tik čekė: šeštajame geime lietuvė spaudimą dar atlaikė, o aštuntajame paleido varžovę į priekį.
J. Mikulskytė už dalyvavimą vienetų varžybose gavo 1 WTA reitingo tašką ir 926 JAV dolerius.
Lietuvė dar laukia starto dvejetuose. Pirmajame rate J. Mikulskytė su šveicare Naima Karamoko bandys nugalėti ukrainietes – Maryną Kolb ir Nadiją Kolb.
ITF serijos moterų teniso turnyro Ispanijoje prizų fondą sudaro 100 tūkst. JAV dolerių.
Graikijoje kvalifikaciją bandė įveikti 17-metė Milė Cibulskytė (ITF jaunių-2431). Deja, lietuvė jau pirmajame rate 5:7, 7:6 (9:7), [3:10] nusileido bendraamžei italei Lisai Peer.
ITF serijos moterų teniso turnyro Graikijoje prizų fondą sudaro 25 tūkst. JAV dolerių.
