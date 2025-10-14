Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Justina Mikulskytė Ispanijoje nesugebėjo įveikti pirmojo ITF turnyro rato

2025-10-14 13:22 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-14 13:22

Ispanijoje vykstančio ITF serijos moterų teniso turnyro pirmajame rate antradienį 29-erių Justina Mikulskytė (WTA-212) per 1 valandą 25 minutes 2:6, 3:6 pralaimėjo čekei Gabrielai Knutson (WTA-196). Tai buvo antra čekės pergalė prieš lietuvę iš trijų galimų. J. Mikulskytė čekę yra nugalėjusi tik jaunių turnyre prieš 11 metų.

Justina Mikulskytė | Sauliaus Čirbos nuotr.

0

Lietuvė mačo pradžioje atsitiesė po pralaimėtos savo padavimų serijos (0:3, 2:3), bet vėliau G. Knutson realizavo dar du „break pointus“ ir setą baigė spurtu 3:0. J. Mikulskytė galėjo pristabdyti čekę, bet septintajame geime nepasinaudojo proga vienu tašku laimėti varžovės padavimų seriją.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antrojo seto pradžioje G. Knutson nerealizavo „break pointo“, o trečiajame geime lietuvė pirmavo 40:0, bet vis tiek nelaimėjo varžovės padavimų serijos. Vėliau „break pointus“ kūrėsi tik čekė: šeštajame geime lietuvė spaudimą dar atlaikė, o aštuntajame paleido varžovę į priekį.

J. Mikulskytė už dalyvavimą vienetų varžybose gavo 1 WTA reitingo tašką ir 926 JAV dolerius.

Lietuvė dar laukia starto dvejetuose. Pirmajame rate J. Mikulskytė su šveicare Naima Karamoko bandys nugalėti ukrainietes – Maryną Kolb ir Nadiją Kolb.

ITF serijos moterų teniso turnyro Ispanijoje prizų fondą sudaro 100 tūkst. JAV dolerių.

Graikijoje kvalifikaciją bandė įveikti 17-metė Milė Cibulskytė (ITF jaunių-2431). Deja, lietuvė jau pirmajame rate 5:7, 7:6 (9:7), [3:10] nusileido bendraamžei italei Lisai Peer.

ITF serijos moterų teniso turnyro Graikijoje prizų fondą sudaro 25 tūkst. JAV dolerių.

