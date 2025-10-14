Laukimas baigėsi: Lietuvos moterų rankinio rinktinė pradeda kovą dėl vietos Europos čempionate

Jau rytoj vyriausiojo trenerio Herlanderio Silvos vadovaujama moterų rinktinė išvyks į Serbiją, kur lietuvių ketvirtadienį laukia itin karštos rungtynės sausakimšoje Belgrado arenoje. Kitas iššūkis - sekmadienį Šiaulių arenoje, kurioje teks į atlapus kibti elitinei Švedijos moterų rinktinei.
Kovo mėnesį Rumunijoje vykusios burtų traukimo ceremonijos metu Lietuvai teko viena sudėtingiausių šio atrankos etapo grupių: be Švedijos ir Serbijos rinktinių šioje grupėje taip pat yra Ukrainos rankininkės, o į Europos čempionatą pateks pirmos dvi kiekvienos grupės komandos bei keturios iš šešių geriausios trečią vietą užėmusios rinktinės, kurių rezultatas skaičiuosis tik su pirmas dvi vietas užėmusiomis varžovėmis.
Didžiausias išbandymas
Šią savaitę startuojanti atranka į Europos čempionatą lietuvėms prasideda itin sunkiu iššūkiu. Mūšis serbiškoje aplinkoje visada yra sudėtingas net ir pačioms geriausioms komandoms, o vėliau, sugrįžus namo, atvyks elitinė Švedijos moterų rinktinė, kurioje žaidžia aukščiausio lygio rankininkės.
„Šios dvejos rungtynės bus sunkiausios nuo tada, kai tapau nacionalinės rinktinės vyriausiuoju treneriu, – teigė rinktinės vyriausiasis treneris, portugalas Herlanderis Silva. – Žaisime prieš komandas, kuriose dauguma žaidėjų šį sezoną jau yra sužaidusios daugiau rungtynių Europinėse varžybose (daugiausia Čempionų lygoje) nei mūsų žaidėjos sužaidė šalies čempionate. Tad varžovės mus stipriai lenkia patirtimi ir individualiu meistriškumu.“
„Tačiau tai tuo pačiu ir puiki proga visai mūsų komandai išbandyti save, savo procesą, kaip mes dirbame, kur einame, ar darome teisingus žingsius, suprasti, kur yra didžiausios mūsų spragos, kurias turime užpildyti artimiausioje ateityje. Nes turime tikslą ir svajonę patekti į didįjį čempionatą. Tai yra tai, ko norime ir dėl ko dirbame. Ar bus lengva? Ne! Esame sunkiausioje grupėje, bet net jei mums ir nepavyks – po šio turnyro būsime daug arčiau savo tikslo“, – teigė vyr. treneris H. Silva.
Tos pačios nuomonės laikosi ir rinktinės kapitonė Aušra Arciševskaja: „Į stovyklą susirenkame nusiteikusios darbingai savaitei, nes mūsų laukia iššūkių kupinos dienos. Per ateinančias dvejas rungtynes sieksime parodyti viską, ką mokame geriausiai, ir atiduosime visą savo širdį aikštelėje. Varžovės yra itin aukšto lygio, todėl manau, kad po šio etapo mūsų jauna komanda pasisems daug vertingos patirties ateičiai“, – sakė A. Arciševskaja.
Šiam atrankos ciklui moterų rinktinė ruošėsi Angoloje vykusiame tarptautiniame moterų rankinio rinktinių turnyre ir sužaidė trejas draugiškas rungtynes su šeimininkėmis, portugalėmis ir Kongo rankininkėmis. „Angoloje buvome labai apkrauti. Treniruodavomės kasdien, net ir turėdami rungtynes popietėmis, – apie rinktinės darbą Angoloje pasakojo vyr. treneris H. Silva. – Tai buvo labai naudinga patirtis, kuri davė komandai energijos sezono pradžioje, o iš tų rungtynių parsivežėme labai gerų įspūdžių. Suteikėme žaidimo laiko visoms žaidėjoms ir grįžome sustiprėję, išbandėme keletą dalykų, kurių šiose dvejose rungtynėse netaikysime, tačiau daug ką pritaikysime.“
Lietuvos nacionalinė moterų rankinio rinktinė ketvirtadienį Belgrade rungtynes prieš Serbiją pradės 19:00 val. Lietuvos laiku, rungtynes transliuos EHF TV, o sekmadienį lietuvės prieš Švedijos rinktinę žais Šiaulių arenoje, rungtynių pradžia - 16:00 val. Bilietus platina kakava.lt:
Ketvirtadienį atrankos rungtynėse žais ir kitos dvi grupės komandos: švedės namuose priims Ukranos komandą, kurios vėliau keliaus į Slovakiją ir ten sekmadienį sužais savo namų rungtynes prieš Serbijos ekipą.
