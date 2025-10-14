„Žalgirio“ varžovas Eurolygoje – su nauju treneriu ir traumų išretinta „Crvena Zvezda“: kokios galimybės?

Kauniečiai pastaruoju metu Serbijos sostinėje jaučiasi patogiai – laimėjo tiek pernai vasario 9, tiek šiemet vasario 27-ąją. Bendras dvikovų santykis kauniečių naudai 13:5.
„Žalgiris“ per pirmus tris turus pasiekė tris pergales, „Crvena Zvezda“ laimėjo sykį, kai praėjusią savaitę 86:81 išvykoje Tomislavo Tomovičiaus auklėtiniai nugalėjo Šarūno Jasikevičiaus treniruojamą Stambulo „Fenerbahče“.
Ioannis Sfairopoulos buvo atleistas, jį pakeitė asistentas vienam mačui ir šis efektas buvo teigiamas – komanda atrodė išsilaisvinusi, rodė didelę energiją ir kovojo iš visų jėgų. Dabar „Crvena Zvezda“ turės naują strategą – Sašą Obradovičių, kuris grįžo prie komandos vairo po penkerių metų pertraukos. 2020 metais jis buvo atleistas gruodžio 24-ąją, kai ekipa Eurolygoje turėjo santykį 5/11.
Ne ką mažiau svarbus faktorius buvo Donatas Motiejūnas. Monako „AS Monaco“ ekipos paskolintas veteranas per 15 minučių sumetė 13 taškų, atkovojo 6 kamuolius ir surinko 19 naudingumo balų, taip duodamas labai gerą impulsą komandai. „Crvena Zvezda“ turėjo tris centrus, bet mūsiškio paslaugų prireikė, kadangi Jasielis Rivero patyrė traumą ir tris mėnesius nežais, traumuotas yra ir Urošas Plavšičius, o Joelis Bolomboy‘us ant parketo grįš sausį. Taip „Crvena Zvezda“ buvo likusi tik su Eurolygos debiutantu Ebuka Izundu.
Prie traumuotų sąrašo reikia pridėti Ognjeną Dobričių, Devonte Grahamą, šiame sezone jau nebežaisiantį Isaiah Canaaną ir dar savaitgalį Tysonas Carteris susirgo plaučių embolija. Problemų – visas maišas, bet „Crvena Zvezda“ spėjo susigrąžinti Yago dos Santosą, kurio svarba po T.Carterio praradimo dar labiau išaugs. Taip pat komanda galvoja pasikviesti dar vieną gynėją.
Dvikovoje su „Žalgiriu“ „Crvena Zvezda“ remsis vos keliais gynėjais – pagrindiniu įžaidėju Codi Milleriu-McIntyre‘u, minėtu Y.Dos Santosu ir savo šansą gali gauti jaunasis Stefanas Miljenovičius, kuris debiutavo Eurolygoje pirmajame ture su Milano „EA7 Emporio Armani“, kai ant parketo praleido 8 minutes bei surinko -3 naudingumo balus.
Gynėjų grandyje padėti gali Jordanas Nwora, kadangi puolėjų linijoje yra Nikola Kaliničius, Dejanas Davidovacas, Semi Ojeleye bei Chima Moneke. S.Obradovičius kovoje su „Žalgiriu“ turėtų remtis 9 žaidėjų rotacija.
J.Nwora šiuo metu yra bene didžiausią pažangą nuo praėjusio sezono rodantis žaidėjas – amerikietis per 29 minutes įmeta 19 taškų, atkovoja po 5 kamuolius ir renka 20,7 naudingumo balo. Šiuo metu tai yra komandos vedlys puolime ir jo persikėlimas iš Stambulo „Anadolu Efes“ į Belgradą tikrai naudingas.
14,7 taško rinkęs T.Carteris komandai nepadės. Naudingiausias ekipoje yra Ch.Moneke – 14,7 taško, 8,7 sugriebto kamuolio, 1,7 rezultatyvaus perdavimo ir 21,3 naudingumo balo. Energingas puolėjas yra brangiausias ekipos žaidėjas, bet dabar bus įdomu stebėti, kaip jam seksis pritapti S.Obradovičiaus schemose, kadangi Monako klube šie vyrai susidūrė ir Ch.Moneke tuomet nepritapo. Tiesa, tuomet jis buvo iš Manresos BAXI išvykęs į Nacionalinę krepšinio asociaciją (NBA) ir ten nesulaukęs minučių pasuko į Europą bei neturėjo Eurolygos patirties. Dabar Ch.Moneke yra visiškai kitokio statuso žaidėjas ir prikaupęs aukščiausio lygio patirties.
C.Milleris-McIntyre‘as atrodo geriau nei praėjusiame sezone. Pirmiausia todėl, kad amerikietis rungtyniauja po 30 minučių, jaučiasi praktiškai nekeičiamas ir tai padidina jo pasitikėjimą savo jėgomis. Amerikietis pelno po 14 taškų, atkovoja po 3 kamuolius, atlieka 5,7 rezultatyvaus perdavimo ir renka po 13 balų. Kol kas jis primena tą C.Millerį-McIntyre‘ą, kurį matėme Vitorijos „Baskonia“ sudėtyje.
E.Izundu per 19 minučių pelno 7,3 taško ir renka 10,7 naudingumo balo. Energingai po krepšiais kovojantis žaidėjas, kuris yra labiau gynybinio plano krepšininkas ir jo efektyvumas puolime priklauso nuo to, ką sukuria gynėjai. N.Kaliničius žaidžia po 26 minutes, bet kol kas yra blankus – 5,7 taško ir 6 balai. D.Davidovacas apskritai puolime nepastebimas (15 min., 1,7 tšk., 1,3 naud. bal.), tas pats yra ir su S.Ojeleye, kuris yra nusivylimas – 13 minučių ir 1 taško vidurkis. Atrodo, kad savo vietos neranda šis puolėjas, kuris yra „gynyba ir tritaškis“ krepšininkas, tačiau per tris mačus metė vos tris tritaškius ir visus prametė.
Jeigu ne S.Obradovičiaus atvykimas, „Žalgiris“ būtų ryškus dvikovos favoritas dėl rodomo žaidimo ir varžovų problemų. Dabar naujo trenerio efektas kiek koreguoja situaciją ir nepaisant visų praradimų. „Crvena Zvezda“ perimetre turės problemų su „Žalgirio“ gynėjais, taip pat galime neabejoti, kad bus aktyviai atakuojamas D.Motiejūnas „du prieš du“ situacijose. „Crvena Zvezda“ turi Ch.Monekę, kuriam galima suteikti daugiau laisvės ties tritaškiu, bet jo fizinė jėga ir prasiveržimai gali tapti problema. Taip pat šio žaidėjo pasirodymas centro pozicijoje ir tapo kertiniu aspektu, kai Belgrado komanda laimėjo praėjusią savaitę prieš „Fenerbahče“.
Ar „Žalgiris“ ir trečią kartą iš eilės laimės Belgrade prieš „Crvena Zvezda“, kviečiame stebėti antradienį nuo 21.00 val. per TV3 televiziją ir portale Krepsinis.net.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!