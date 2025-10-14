Kalendorius
Spalio 14 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Kiti čempionatai

Mykolas Škadauskas – pirmasis lietuvis, pelnęs rezultatyvumo balą WHL lygoje

2025-10-14 12:44 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-14 12:44

Pirmadienį vienoje stipriausių Kanados jaunimo lygų (WHL) Mykolo Škadausko atstovaujama „Lethbridge Hurricanes“ komanda svečiuose 2:6 nusileido Edmontono „Oil Kings“ ekipai.

Mykolas Škadauskas ir Shane'as Smithas | „Stop“ kadras

Pirmadienį vienoje stipriausių Kanados jaunimo lygų (WHL) Mykolo Škadausko atstovaujama „Lethbridge Hurricanes“ komanda svečiuose 2:6 nusileido Edmontono „Oil Kings“ ekipai.

REKLAMA
0

Daugiau nei 4000 fanų akivaizdoje vykusiose rungtynėse lietuvis rezultatyviu perdavimu prisidėjo prie pirmojo komandos įvarčio, kurį 15-ą minutę įmušė Shane‘as Smithas. M. Škadauskas tapo pirmu lietuviu istorijoje, pelniusiu bent vieną rezultatyvumo balą WHL pirmenybėse.

TAIP PAT SKAITYKITE:

M. Škadauskas taip pat kartą atakavo vartus ir išvengė baudos minučių.

„Lethbridge Hurricanes“ (4 tšk.) Rytų konferencijoje užima 9-ą vietą tarp 11 komandų.

WHL kartu su OHL ir QMJHL yra stipriausios Kanados jaunimo lygos, kasmet paruošiančios daug žaidėjų Nacionalinei ledo ritulio lygai (NHL). Šių metų NHL naujokų biržoje buvo pašaukti 33 WHL žaidėjai – tai antras rezultatas tarp visų lygų. Vien pirmajame naujokų biržos rate savo pavardes išgirdo 9 WHL ledo ritulininkai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų