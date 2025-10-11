Dumčius ir Žukauskas žibėjo ledo ritulio arenose užsienyje

„Sparta“ (13 tšk.) rikiuojasi 5-a tarp 10 komandų.
Baltijos lygoje Dominyko Sadausko atstovaujama Liepojos „HK Liepaja“ (Latvija) komanda namuose po pratęsimo 3:4 pralaimėjo prieš Kyjivo „Capitals“ (Ukraina). Lietuvis 2 kartus smūgiavo į vartus.
„HK Liepaja“ (14 tšk.) turnyrinėje lentelėje užima 4-ą vietą. Elektrėnų „Energija“ (5) rikiuojasi 7-a, o Vilniaus „Hockey Punks – Mototoja“ (2) yra priešpaskutinė – 8-a.
Alpių lygoje „KHL Sisak“ (Kroatija) su Marijumi Dumčiumi savo arenoje 5:2 nugalėjo „Adler Stadtwerke Kitzbuhel“ (Austrija) ekipą. Lietuvis įmušė įvartį ir atliko rezultatyvų perdavimą.
Arturo Seniuto atstovaujama „Hockey Unterland Cavaliers“ (Italija) komanda namuose 2:5 neatsilaikė prieš „EC Bregenzerwald“ (Austrija). Lietuvis nepasižymėjo.
„KHL Sisak“ (17 tšk.) lyderiauja lygoje, o „Hockey Unterland Cavaliers“ (3) yra paskutinė – 13-a.
Rumunijos taurės turnyre „ACSHC Fenestela 68“ komanda, kurios garbę gina Lukas Žukauskas, savo arenoje 5:1 įveikė buvusią lietuvio ekipą – Galacio CSM. Lietuvis atliko net 3 rezultatyvius perdavimus bei 2 kartus atakavo vartus.
„ACSHC Fenestela 68“ (9 tšk.) B grupėje pakilo į 2-ą vietą tap 6 komandų.
Antroje pagal pajėgumą Suomijos lygoje „Pyry“ su Faustu Nausėda namuose po baudinių serijos 6:5 išplėšė pergalę prieš „TUTO Hockey“. Lietuvis žaidė be keitimų ir atrėmė 22 iš 27 varžovų smūgių į vartus. Baudinių serijoje F. Nausėda atrėmė 4 iš 5 smūgių.
„Pyry“ (5 tšk.) nepakilo iš paskutinės – 10-os – pozicijos.
Norvegijos antroje lygoje susitiko „lietuviškos“ komandos – „Gruner“ išvykoje 3:2 įveikė Haldeno „Comet“. Nugalėtojų gretose Dominykas Bogdziulis žaidė tik 9 min. 35 sek., nes gavo 10 baudos min. Lietuvis kartą smūgiavo į vartus. „Comet“ klubo lietuvis Paulius Gintautas žaidė 24 min. 32 sek., pelnė įvartį, atliko rezultatyvų perdavimą, 6 kartus atakavo vartus, gavo 2 baudos min. bei laimėjo visus ritulio išmetimus, kuriuose dalyvavo.
„Gruner“ (10 tšk.) užima 3-ią poziciją, o „Comet“ (4) rikiuojasi priešpaskutinė – 7-a.
Praėjusią naktį elitinėje Kanados jaunimo lygoje (QMJHL) „Rimouski Oceanic“ su Dovydu Jukna svečiuose 1:2 nusileido „Moncton Wildcats“ ekipai. Lietuvis atliko 3 smūgius ir 1 jėgos veiksmą.
Kelio į pergales neberandanti „Rimouski Oceanic“ (7 tšk.) Rytų konferencijoje rikiuojasi 8-a tarp 10 komandų.
Vienoje stipriausių Kanados jaunimo lygų (WHL) Mykolo Škadausko atstovaujama „Lethbridge Hurricanes“ komanda savo arenoje 4:9 neprilygo Portlando „Winterhawks“ (JAV). Lietuvis rungtynėms nebuvo registruotas.
„Lethbridge Hurricanes“ (4 tšk.) Rytų konferencijoje užima 8-ą poziciją tarp 11 ekipų.
