„Hockey Punks – Mototoja“ stos į kovą su OHL čempionais: papildomos intrigos pridės praėjusio sezono įvykiai

Pirmoji pergalė – įtikinama persvara
Vakar vilniečiai namuose pasiekė pirmąją sezono pergalę net 8:3 sutriuškindami Rygos „Prizma“ ledo ritulininkus. Itin rezultatyviai žaidė pirmuosius sezono įvarčius pelnę „Hockey Punks – Mototojos“ legionieriai – po dukart pasižymėjo suomis Alex’as Maunula ir Kanados lietuvis Luke’as Kutkevičius. Pirmasis dar atliko tris rezultatyvius perdavimus, L.Kutkevičius – du.
„Rytoj mūsų laukia tikrai sunkus varžovas Rygos „Mogo“. Manau, tai, kad pernai būtent jiems pralaimėjome pusfinalio seriją suteikia šioms rungtynėms papildomos intrigos. Praėjusią savaitę turėjome gerų treniruočių, varžėmės tarpusavyje, todėl gerai pasirengėme vakar dienos rungtynėms ir taip pat jaučiamės prieš rytojaus dvikovą. Manau, kad „Mogo“ komanda yra tikrai geras varžovas ruošiantis ateinančio savaitgalio Kontinentinės taurės turui Vilniuje.
Man asmeniškai tikrai palengvėjo po vakar dienos rezultatyvių rungtynių. Džiaugiausi galėjęs prisidėti prie mūsų komandos pergalės. Tikiuosi, kad nepaleisime teisingos krypties ne tik rytoj, bet ir viso sezono metu, – kalba pirmojo penketuko centro puolėjas L.Kutkevičius“.
„Mogo“ rungtyniauja Latvijos rinktinės kapitonas K. Daugavinš
OHL Baltijos lygos padangę šį rudenį sudrebino žinia apie tai, kad po ilgos karjeros užsienio šalyse dukart lygos čempionų gretas papildė Latvijos ledo ritulio legenda Kasparas Daugavinšas. Nors jis kiekvienose rungtynėse yra ryškus, tačiau kol kas rytojaus „Hockey Punks – Mototojos“ varžovų žaidimas nėra įspūdingas – per dešimt rungtynių Rygos „Mogo“ iškovojo šešias pergales ir lygos turnyrinėje lentelėje rikiuojasi tik trečioje vietoje.
Todėl šeštadienio dvikovoje po pirmosios sezono pergalės nusimetę naštą nuo pečių šeimininkai „Hockey Punks – Mototojos“ ledo ritulininkai tikisi sėkmingai pasipriešinti du kartus OHL Baltijos lygos čempionų titulą iškovojusiems svečiams. Juo labiau, kad vakar sutriuškinti varžovai Rygos „Prizma“ praėjusio sezono čempionus jau kartą patiesė šį sezoną – iškovojo pergalę po pratęsimo rezultatu 4:3.
Rytojaus rungtynių pradžia „Pramogų arenoje“ – 16 val. 30 min. Bilietus galima įsigyti www.hockeypunks.lt arba Pramogų arenos kasoje prieš rungtynes. Siekiant išvengti stovėjimo eilėse organizatoriai rekomenduoja atvykti anksčiau.
