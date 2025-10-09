Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Kiti čempionatai

Marijus Dumčius pelnė įvartį, o „KHL Sisak“ išlaikė lyderio poziciją Alpių lygoje

2025-10-09 23:40 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-09 23:40

Ketvirtadienį elitinėje Norvegijos ledo ritulio lygoje Sarpsborgo „Sparta“ su Daniilu Kovalenko namuose 2:5 pralaimėjo prieš Stavangerio „Oilers“. Lietuvis žaidė 15 min. 20 sek. ir kartą atakavo vartus.

Marijus Dumčius | hockey.lt nuotr.

0

„Sparta“ (10 tšk.) rikiuojasi 6-a tarp 10 komandų.

Alpių lygoje Marijaus Dumčiaus atstovaujama „KHL Sisak“ (Kroatija) komanda svečiuose 3:1 nugalėjo „Rittner Buam SkyAlps“ (Italija). Lietuvis įtvirtino pergalę, kai trečiojo kėlinio pradžioje įmušė trečiąjį ekipos įvartį.

„KHL Sisak“ (14 tšk.) pirmauja 13-os klubų pirmenybėse, o „Hockey Unterland Cavaliers“ (Italija, 3 tšk.) su Arturu Seniutu žengia paskutinė.

