Marijus Dumčius pelnė įvartį, o „KHL Sisak“ išlaikė lyderio poziciją Alpių lygoje

„Sparta“ (10 tšk.) rikiuojasi 6-a tarp 10 komandų.
Alpių lygoje Marijaus Dumčiaus atstovaujama „KHL Sisak“ (Kroatija) komanda svečiuose 3:1 nugalėjo „Rittner Buam SkyAlps“ (Italija). Lietuvis įtvirtino pergalę, kai trečiojo kėlinio pradžioje įmušė trečiąjį ekipos įvartį.
„KHL Sisak“ (14 tšk.) pirmauja 13-os klubų pirmenybėse, o „Hockey Unterland Cavaliers“ (Italija, 3 tšk.) su Arturu Seniutu žengia paskutinė.
