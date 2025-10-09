Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Lietuva

„Hockey Punks – Mototoja“ iškovojo pirmąją sezono pergalę

2025-10-09 23:09 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-09 23:09

Baltijos ledo ritulio lygos čempionate Vilniaus „Hockey Punks – Mototoja" iškovojo pirmuosius taškus, po permainingos kovos pirmuosiuose dviejuose kėliniuose 8:3 (3:3, 2:0, 3:0) nugalėjusi Rygos HK „Prizma" (Latvija) komandą.

Povilas Verenis | hockey.lt nuotr.

Baltijos ledo ritulio lygos čempionate Vilniaus „Hockey Punks – Mototoja“ iškovojo pirmuosius taškus, po permainingos kovos pirmuosiuose dviejuose kėliniuose 8:3 (3:3, 2:0, 3:0) nugalėjusi Rygos HK „Prizma“ (Latvija) komandą.

0

Įvarčius Vilniaus komandai pelnė: Kirilas Strukas (07:10, Ignotas Ragas), Ilja Žučkovas (14:54, Artiomas Redko, Nolanas Jamesas Reganas), Aleksas Maunula – 2 (19:55, Laisvydas Kudrevičius, 26:04, Lukas Fox Kutkevicius, Ilja Četvertakas), A. Redko (36:11, I. Žučkovas, N. J. Reganas), L. F. Kutkevičius (44:20, A. Maunula), I. Četvertakas (53:37, L. F. Kutkevičius, A. Maunula), L. F. Kutkevičius (56:04, I. Četvertakas, A. Maunula). Svečių komandoje pasižymėjo Kristis Apsitis (12:43), Robertas Jekimovas (14:26), Kristeris Bormanis (16:19).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Audringame pirmajame kėlinyje pirmavo lietuviai, vėliau 2:1 ir 3:2 priekyje buvo latviai. Vilniečiai pasiuntė įvartį į „rūbinę“ iki pirmojo kėlinio pabaigos likus penkioms sekundėms ir išlyginę rezultatą gerą energiją nusinešė į antrąjį kėlinį.

Per antrąsias dvidešimt minučių „pankai“ pademonstravo charakterį, kai net 4 minutes žaidė mažumoje, tačiau išsaugojo minimalią persvarą, o vėliau ją ir padvigubino.

Trečiajame kėlinyje anksti padidinę skirtumą iki trijų įvarčių vilniečiai jautėsi užtikrintai ir tvirtai nužingsniavo pirmosios pergalės link.

Lietuviai metė 30 kartų į vartų plotą, svečiai atsakė 26 metimais.

„Gerai sužaidė pirmas penketukas, atidirbome gynyboje ir rezultatas yra. Tikimės ir ateityje dar padovanoti pergalių žiūrovams“, – lakoniškai po sėkmės pasidžiaugė vilniečių vyriausiasis treneris Dovydas Kulevičius.

Kitas rungtynes „Hockey Punks – Mototoja“ žais namuose šeštadienį, spalio 11 dieną, 16:30 val. su Rygos HK „MOGO/RSU“ ekipa iš Latvijos.

