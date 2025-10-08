Kalendorius
Spalio 8 d., trečiadienis
TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Kiti čempionatai

Pauliaus Gintauto rezultatyvaus perdavimo pergalei Norvegijoje neužteko

2025-10-08 22:51 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-08 22:51

Trečiadienį elitinėje Suomijos ledo ritulio lygoje Tamperės „Tappara“ be Fausto Nausėdos savo arenoje 2:5 pralaimėjo prieš „KooKoo“.

Paulius Gintautas | „Facebook“ nuotr.

0

„Tappara“ (18 tšk.) 16-os klubų pirmenybėse užima 5-ą poziciją.

Baltijos lygoje (OHL) Liepojos „HK Liepaja“ (Latvija) su Dominyku Sadausku svečiuose 2:7 neprilygo „HK Mogo/RSU“ (Latvija) ekipai. Lietuvis 2 kartus smūgiavo į vartus.

„HK Liepaja“ (13 tšk.) nukrito į 4-ą turnyrinės lentelės vietą. Elektrėnų „Energija“ (4) rikiuojasi 7-a, o Vilniaus „Hockey Punks-Mototoja“ (0) yra paskutinė – 9-a.

Antroje pagal pajėgumą Norvegijos lygoje Pauliaus Gintauto atstovaujama Haldeno „Comet“ komanda savų žiūrovų akivaizdoje 3:7 pralaimėjo prieš „Ski Elite“. Lietuvis žaidė 20 min. 47 sek., atliko rezultatyvų perdavimą, 2 kartus atakavo vartus ir laimėjo visus ritulio išmetimus, kuriuose dalyvavo.

„Comet“ (4 tšk.) užima priešpaskutinę – 7-ą – vietą. Geriau sekasi 4-oje pozicijoje esančiai „Gruner“ (7) ekipai, kurios garbę gina Dominykas Bogdziulis.

Praėjusią naktį elitinėje Kanados jaunimo lygoje (WHL) „Lethbridge Hurricanes“ su Mykolu Škadausku svečiuose 3:2 palaužė „Red Deer Rebels“ pasipriešinimą. Lietuvis 2 kartus atakavo vartus.

„Lethbridge Hurricanes“ (4 tšk.) Rytų konferencijoje žengia 8-a tarp 11 komandų.

