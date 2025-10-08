Pauliaus Gintauto rezultatyvaus perdavimo pergalei Norvegijoje neužteko

„Tappara“ (18 tšk.) 16-os klubų pirmenybėse užima 5-ą poziciją.
Baltijos lygoje (OHL) Liepojos „HK Liepaja“ (Latvija) su Dominyku Sadausku svečiuose 2:7 neprilygo „HK Mogo/RSU“ (Latvija) ekipai. Lietuvis 2 kartus smūgiavo į vartus.
„HK Liepaja“ (13 tšk.) nukrito į 4-ą turnyrinės lentelės vietą. Elektrėnų „Energija“ (4) rikiuojasi 7-a, o Vilniaus „Hockey Punks-Mototoja“ (0) yra paskutinė – 9-a.
Antroje pagal pajėgumą Norvegijos lygoje Pauliaus Gintauto atstovaujama Haldeno „Comet“ komanda savų žiūrovų akivaizdoje 3:7 pralaimėjo prieš „Ski Elite“. Lietuvis žaidė 20 min. 47 sek., atliko rezultatyvų perdavimą, 2 kartus atakavo vartus ir laimėjo visus ritulio išmetimus, kuriuose dalyvavo.
„Comet“ (4 tšk.) užima priešpaskutinę – 7-ą – vietą. Geriau sekasi 4-oje pozicijoje esančiai „Gruner“ (7) ekipai, kurios garbę gina Dominykas Bogdziulis.
Praėjusią naktį elitinėje Kanados jaunimo lygoje (WHL) „Lethbridge Hurricanes“ su Mykolu Škadausku svečiuose 3:2 palaužė „Red Deer Rebels“ pasipriešinimą. Lietuvis 2 kartus atakavo vartus.
„Lethbridge Hurricanes“ (4 tšk.) Rytų konferencijoje žengia 8-a tarp 11 komandų.
