Imtynininkas Edgaras Voitechovskis – pasaulio veteranų čempionas

2025-10-09 23:12 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-09 23:12

Tatabanijoje (Vengrija) imtynininkas Edgaras Voitechovskis (88 kg) iškovojo pasaulio veteranų čempiono titulą. Lemiamoje imtyje dėl aukso klaipėdietis rezultatu 3:0 įveikė po UWW vėliava kovojantį Alaną Zasejevą.

Edgaras Voitechovskis | Valdo Malinausko nuotr.

0

Tokiu būdu Edgaras Voitechovskis atsirevanšavo už pernykštį pralaimėjimą pasaulio veteranų čempionate Kroatijoje finale. Tąsyk Poreče dvikova baigėsi lygiosioms 6:6, tačiau pagal papildomus kriterijus pergalė buvo skirta Edgaro varžovui.

Čempionato starte E. Voitechovskis burtų valia pateko į laisvųjų imtynių turnyro „A“ diviziono (35-40 metų) ketvirtfinalį, kur per minutę ant menčių paguldė amerikietį Luisą Onofrę Valencią.

Pusfinalyje lietuvis aiškia persvara rezultatu 10:0 įveikė gruziną Temurą Gelitašvilį.

Šioje dvikovoje kilimo teisėjas gruziną baudė įspėjimais už nesportinius veiksmus – paėmimus už pirštų ir pavojingą ataką, kuomet Edgarui pirštu sužalojo akį. Nepaisant įspėjimų, Gelitašvilis beveik iki finalinio švilpuko mėgino panaikinti kuklų dviejų taškų atsilikimą, tačiau jo paskutinę ataką protingai atrėmė Edgaras bei perėmė iniciatyvą parteryje. E. Voitechovskis 8 taškus surinko per paskutines 12 sekundžių.

Be Edgaro Voitechovskio čempionate kovojo, tačiau be apdovanojimų liko laisvūnai Andrius Reischas (A div; 78 kg), Aleksejus Abibokas (C div. 46-50 metų; 70 kg) ir Antanas Merkevičius (E div. 56-60 metų; 70 kg).

Vietą ant pjedestalo buvo nusižiūrėjęs Antanas Merkevičius, tačiau pagėgiškis bronzinėje imtyje 4:8 nusileido vokiečiui S. Bittmannui.

Visi Lietuvos laisvūnų rezultatai:

Div. „C“ – 70 kg

Aleksejus Abibokas – Pavelas Liašenko (KAZ) 8:0

Aleksejus Abibokas – Sabiržanas Žoldajevas (KAZ) 0:7

Div. „A“ – 78 kg

Andrius Reisch – Michael Morgan (USA) 14:4

Andrius Reisch – Ismet Karabulut (TUR) 0:2

Div. „A“ – 88 kg

Edgaras Voitechovskis – Louis Onore Valencia (pergalė mentėmis)

Edgaras Voitechovskis – Temur Gelitašvili (GEO) 10:0

Edgaras Voitechovskis – Alan Zasejev (UWW) 3:0

Div. „E“ – 70 kg

Antanas Merkevičius – Galim Moldogažanov (KAZ) pergalė mentėmis

Antanas Merkevičius – Jevgenij Boiko (LAT) 0:7

Antanas Merkevičius – Džamšed Maksadov (TJK) 7:4

Antanas Merkevičius – Stefan Bittmann (GER) 4:8

Penktadienį startuoja pasaulio imtynių veteranų čempionato graikų-romėnų imtynių turnyras. Ant imtynių kilimo mūsų šalies garbę gins vienintelis klasikas Stanislavas Volotkevičius (B div. 41-45 metai; 130 kg).

