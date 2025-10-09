Prancūzų teniso žvaigždė į kortą grįžo su krūtų implantais: „Kažkas juk turėjo tai padaryti“

O. Dodin dėl vidinės ausies problemų ir galvos svaigimo negalėjo žaisti net 9 mėnesius. Per šį laikotarpį prancūzė ne tik gydėsi sveikatos problemas, bet ir įgyvendino seną svajonę – pasididino krūtinę.
O. Dodin savo sprendimu nustebino teniso pasaulį. Anksčiau yra buvę istorijų, kaip didelė krūtinė tenisininkėms trukdydavo žaisti, todėl jos priimdavo sprendimą krūtinę susimažinti. Taip pasielgė rumunė Simona Halep, vėliau tapusi pirmąja planetos rakete. Visgi, O. Dodin nusprendė pasukti kitu keliu.
„Jau seniai norėjau pasididinti krūtinę. Kadangi turėjau pristabdyti karjerą dėl sveikatos problemų, pamaniau, kad reikia pasinaudoti proga, nes atsigauti po krūtinės didinimo operacijos reikia 2 mėnesių. Sezono įkarštyje tokios operacijos tikrai nebūčiau pasidariusi, bet dabar žinojau, kad nežaisiu bent pusmetį, todėl laiko tam turėjau.
Pagalvojau, kad geriau krūtinę pasididinsiu dabar ir nelauksiu, kol man sukaks 40 metų, kai būsiu baigusi karjerą. Esu labai laiminga ir šio sprendimo nė kiek nesigailiu. Man krūtinė žaisti visiškai netrukdo, nors visi man aiškino, kad su dideliais „arbūzais“ nepažaisiu (juokiasi – aut. past.). Taip, dabar mano krūtine nemaža, bet dėviu ypatingą sportinę liemenėlę ir diskomforto nejaučiu.
Taip, aš žinau, kad Simona Halep pasielgė atvirkščiai ir susimažino krūtinę. Visgi, jos atveju krūtinė buvo labai didelė ir tai jai trukdė žaisti. Aš turbūt esu pirma tenisininkė, kuri žaidžia su krūtų implantais. Kažkam juk reikėjo būti pirmai“, – pasakojo O. Dodin.
Prancūzė pabrėžė, kad jos problemos su vidine ausimi dar nėra iki galo išspręstos.
„Ypač blogai jaučiuosi, kai reikia žaisti lauke, o jei dar šviečia saulė, tuomet vienu metu pradedu matyti 3 kamuoliukus, man ima suktis galva. Nežinau, kodėl uždarose patalpose jaučiuosi kiek geriau. Gal tai susiję su saulės šviesa ir karščiu. Aišku, grįžti į tenisą po ilgos pertraukos yra sunku, mano fizinė forma ne pati geriausia, todėl stengiuosi dabar savęs per daug nespausti“, – teigė O. Dodin.
Prancūzė gali pasinaudoti „apsaugotu“ reitingu ir patekti į kitų metų „Australian Open“ turnyrą. Tiesa, ten ji planuoja žaisti tik su viena sąlyga.
„Dalyvausiu „Australian Open“ turnyre, jei savijauta tuo metu man leis žaisti lauke“, – sakė O. Dodin.
Prancūzė taip pat buvo paklausta, kaip jai pavyko išgyventi 9 mėnesius be pajamų.
„Gyvenau iš santaupų. Nebuvo lengva, bet man pavyko. Nesu milijonierė, bet karjeros pradžioje uždirbau užtektinai pinigų, kad dabar turėčiau šiek tiek santaupų“, – sakė prancūzė.
O. Dodin 2017 m. WTA vienetų reitinge buvo pakilusi iki 46-os vietos, o per karjerą teniso kortuose uždirbo daugiau nei 2,8 mln. JAV dolerių.
O. Dodin 2016 m. tapo WTA 250 turnyro Kanadoje nugalėtoja. Dar pernai „Australian Open“ turnyre prancūzė demonstravo gerą žaidimą ir nukeliavo iki aštuntfinalio. O. Dodin taip pat gali pasigirti tuo, kad per karjerą yra nugalėjusi vieną pirmojo dešimtuko žaidėją – 2017 m. prancūzė nugalėjo tuo metu 5-oje vietoje buvusią Dominiką Cibulkovą.
