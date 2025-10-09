Kalendorius
Spalio 9 d., ketvirtadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Nani prisipažino, kad nesuprasdavo Alekso Fergusono nurodymų „Manchester United“ gretose

2025-10-09 22:42 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-09 22:42

Legendinis Portugalijos futbolininkas Nani atvirai prisipažino, kad pirmosios dienos „Manchester United“ gretose jam buvo itin sudėtingos dėl kalbos barjero – ypač kai kalbėdavo komandos treneris seras Aleksas Fergusonas.

Nani | Scanpix nuotr.

Legendinis Portugalijos futbolininkas Nani atvirai prisipažino, kad pirmosios dienos „Manchester United“ gretose jam buvo itin sudėtingos dėl kalbos barjero – ypač kai kalbėdavo komandos treneris seras Aleksas Fergusonas.

REKLAMA
0

Pasak Nani, vertėjauti jis prašydavo tautiečio Cristiano Ronaldo, tačiau iš šio sulaukdavo neigiamo atsakymo.

„Kai kalbėdavo A. Fergusonas, aš visiškai nesuprasdavau nei žodžio. Stebėdavau tik jo veido išraiškas – ir tiesą sakant, jos gąsdindavo, – pasakojo Nani. – Bandydavau klausti Cristiano Ronaldo: ką jis sako? O šis atsakydavo: „Patikėk, geriau tau nežinoti.“

TAIP PAT SKAITYKITE:

Portugalas pridūrė, kad A. Fergusonui daug nereikėjo pasakyti – užtekdavo žvilgsnio ar tono, kad suprastum, kokį spaudimą kelia garsi trenerio reputacija. Kalbėdamas apie pirmąsias treniruotes, Nani neslėpė dėl to kilusių problemų.

„Kartais norėdavau kuo greičiau išmokti anglų kalbą, kad bent šiek tiek suprasčiau, dėl ko treneris pyko ar ką iš tiesų man sako. Bet dažniausiai užtekdavo tiek – žinai, kada verčiau neklausti daugiau“.

Anglijoje Nani iš viso praleido 8 metus.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų