Nani prisipažino, kad nesuprasdavo Alekso Fergusono nurodymų „Manchester United“ gretose

Pasak Nani, vertėjauti jis prašydavo tautiečio Cristiano Ronaldo, tačiau iš šio sulaukdavo neigiamo atsakymo.
„Kai kalbėdavo A. Fergusonas, aš visiškai nesuprasdavau nei žodžio. Stebėdavau tik jo veido išraiškas – ir tiesą sakant, jos gąsdindavo, – pasakojo Nani. – Bandydavau klausti Cristiano Ronaldo: ką jis sako? O šis atsakydavo: „Patikėk, geriau tau nežinoti.“
Portugalas pridūrė, kad A. Fergusonui daug nereikėjo pasakyti – užtekdavo žvilgsnio ar tono, kad suprastum, kokį spaudimą kelia garsi trenerio reputacija. Kalbėdamas apie pirmąsias treniruotes, Nani neslėpė dėl to kilusių problemų.
„Kartais norėdavau kuo greičiau išmokti anglų kalbą, kad bent šiek tiek suprasčiau, dėl ko treneris pyko ar ką iš tiesų man sako. Bet dažniausiai užtekdavo tiek – žinai, kada verčiau neklausti daugiau“.
Anglijoje Nani iš viso praleido 8 metus.
