Mkhitaryanas atskleidė, kaip Mourinho spaudė jį palikti „Manchester United“

Armėnas prisipažino, kad ilgai kentė trenerio kritiką, kol prarado kantrybę.
„Buvau praradęs kantrybę su Mourinho. Pasakiau jam: dvejus metus vis mane kritikuoji, tu esi š*das! – rašė H. Mkhitaryanas. – Jis atsakė: „Niekada daugiau nenoriu tavęs matyti.“ Jis nieko nesakydavo treniruotėse, bet kas vakarą siųsdavo žinutę: „Išvyk, kad galėčiau pasikviesti Alexį Sanchezą.“
H. Mkhitaryanas pasakojo, kad J. Mourinho spaudimas tapo kasdienybe.
„Kiekvieną vakarą „WhatsApp'e“ gaudavau žinutę: „Miki, prašau, išvyk.“ Mano atsakymas buvo paprastas – jei išeisiu, ieškosiu tinkamos komandos, kitaip palauksiu vasaros. Sausį žinutės tapo dar atviresnės: „Miki, išeik, kad galėčiau pasikviesti Alexį.“ Tada jau aiškiai pasakiau: „Neišeisiu vien tik tam, kad tau būtų geriau. Jei nori kalbėtis, kreipkis į mano agentą Miną Raiolą.“
Visa ši drama užkulisiuose baigėsi mainais su „Arsenal“, kai H. Mkhitaryanas persikėlė į Londoną, o Alexis Sanchezas atvyko į „United“. Ironiška, kad mainai tapo nesėkmingi abiem klubams, o J. Mourinho netrukus prarado darbą.
