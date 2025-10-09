Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Mkhitaryanas atskleidė, kaip Mourinho spaudė jį palikti „Manchester United“

2025-10-09 22:33 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-09 22:33

Henrikhas Mkhitaryanas savo autobiografijoje atskleidė negirdėtą konfliktą su Jose Mourinho, kuris galutinai paskatino jo išvykimą iš „Manchester United“.

Henrikhas Mkhitaryanas | „X“ nuotr.

Armėnas prisipažino, kad ilgai kentė trenerio kritiką, kol prarado kantrybę.

„Buvau praradęs kantrybę su Mourinho. Pasakiau jam: dvejus metus vis mane kritikuoji, tu esi š*das! – rašė H. Mkhitaryanas. – Jis atsakė: „Niekada daugiau nenoriu tavęs matyti.“ Jis nieko nesakydavo treniruotėse, bet kas vakarą siųsdavo žinutę: „Išvyk, kad galėčiau pasikviesti Alexį Sanchezą.“

H. Mkhitaryanas pasakojo, kad J. Mourinho spaudimas tapo kasdienybe.

„Kiekvieną vakarą „WhatsApp'e“ gaudavau žinutę: „Miki, prašau, išvyk.“ Mano atsakymas buvo paprastas – jei išeisiu, ieškosiu tinkamos komandos, kitaip palauksiu vasaros. Sausį žinutės tapo dar atviresnės: „Miki, išeik, kad galėčiau pasikviesti Alexį.“ Tada jau aiškiai pasakiau: „Neišeisiu vien tik tam, kad tau būtų geriau. Jei nori kalbėtis, kreipkis į mano agentą Miną Raiolą.“

Visa ši drama užkulisiuose baigėsi mainais su „Arsenal“, kai H. Mkhitaryanas persikėlė į Londoną, o Alexis Sanchezas atvyko į „United“. Ironiška, kad mainai tapo nesėkmingi abiem klubams, o J. Mourinho netrukus prarado darbą.

