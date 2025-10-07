„Man Utd“ vadovybė po pozityvių pokalbių įsitikinusi, jog žaidėjai palaiko Amorimą

„Raudonieji velniai“ šiek tiek sumažino spaudimą dėl rezultatų po to, kai savaitgalį „Old Trafford“ stadione įvykusiose „Premier“ lygos rungtynėse 2:0 nugalėjo „Sunderland“.
Masonas Mountas po iškovotos pergalės teigė, jog žaidėjai 100 proc. palaiko trenerį, nepaisant sunkios sezono pradžios. Tuo tarpu Matthijsas de Ligtas taip pat išreiškė viešai palaikymą R. Amorimui po pralaimėto susitikimo prieš „Brentford“.
Pasak šaltinių, generalinis direktorius Omaras Berrada ir futbolo direktorius Jasonas Wilcoxas kalbėjo su komandos žaidėjais, įskaitant kapitoną Bruno Fernandesą, ir yra įsitikinę, kad R. Amorimas turi auklėtinių palaikymą. Pokalbiai nebuvo oficialūs ir nebuvo skirti išgirsti žaidėjų nuomonę dėl stratego ateities. Visgi teigiama, kad atsiliepimai apie trenerį ir atmosferą rūbinėje buvo geri.
„Raudonieji velniai“ po 7 sužaistų rungtynių turi surinkę 10 taškų ir rikiuojasi dešimtoje „Premier“ lygos turnyrinės lentelės vietoje.
