TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

„Man Utd“ vadovybė po pozityvių pokalbių įsitikinusi, jog žaidėjai palaiko Amorimą

2025-10-07 18:47 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-07 18:47

„Manchester United“ vadovybė po pozityvių pokalbių yra įsitikinusi, jog žaidėjai palaiko vyriausiąjį komandos trenerį Rubeną Amorimą, praneša ESPN.

Rubenas Amorimas | Scanpix nuotr.

„Manchester United“ vadovybė po pozityvių pokalbių yra įsitikinusi, jog žaidėjai palaiko vyriausiąjį komandos trenerį Rubeną Amorimą, praneša ESPN.

0

„Raudonieji velniai“ šiek tiek sumažino spaudimą dėl rezultatų po to, kai savaitgalį „Old Trafford“ stadione įvykusiose „Premier“ lygos rungtynėse 2:0 nugalėjo „Sunderland“.

Masonas Mountas po iškovotos pergalės teigė, jog žaidėjai 100 proc. palaiko trenerį, nepaisant sunkios sezono pradžios. Tuo tarpu Matthijsas de Ligtas taip pat išreiškė viešai palaikymą R. Amorimui po pralaimėto susitikimo prieš „Brentford“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak šaltinių, generalinis direktorius Omaras Berrada ir futbolo direktorius Jasonas Wilcoxas kalbėjo su komandos žaidėjais, įskaitant kapitoną Bruno Fernandesą, ir yra įsitikinę, kad R. Amorimas turi auklėtinių palaikymą. Pokalbiai nebuvo oficialūs ir nebuvo skirti išgirsti žaidėjų nuomonę dėl stratego ateities. Visgi teigiama, kad atsiliepimai apie trenerį ir atmosferą rūbinėje buvo geri.

„Raudonieji velniai“ po 7 sužaistų rungtynių turi surinkę 10 taškų ir rikiuojasi dešimtoje „Premier“ lygos turnyrinės lentelės vietoje.

