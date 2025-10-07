Lyderio traumos nepalaužtas „Rytas“ nutraukė Čempionų lygos prakeiksmą

Giedriaus Žibėno auklėtiniai namie 93:85 (29:23, 21:25, 24:22, 19:15) nugalėjo Varšuvos „Legia“ (0/1).
Vilniečiai pirmą kartą pergale atidarė Čempionų lygos sezoną.
Mačo pradžioje nė viena komanda nedemonstravo startinio jaudulio, gausiai rinkdama taškus, o Jayvonas Gravesas devyniais taškais suteikė pranašumą svečiams – 18:15. Tritaškiu greitoje atakoje rezultatą persverti pavyko Kay’ui Bruhnke – 22:21. Itin tolimu tritaškiu pasižymėjo Simonas Lukošius, o kėlinį uždarė Jerricko Hardingo baudų metimai – 29:23.
Dviem energingais šuoliais taškus įvertęs S.Lukošius suteikė „Rytui“ dviženklį pranašumą – 33:23. „Legia“ surengė atsakomąjį spurtą ir Beno Shungu tritaškiu priartėjo iki minimalaus skirtumo (34:35). Gynėjo baudų metimai netrukus persvėrė rezultatą, Galingu dėjimu areną ant kojų pakėlė Jacobas Wiley – 40:38. J.Hardingas pelnė penkis taškus paeiliui, bet Varšuvos ekipa ir vėl prisitraukė prieš pat ilgąją pertrauką – 50:48.
Po ilgosios pertraukos komandos vėl keitėsi rezultatyviomis atakomis, rezultatą tolimu metimu lygino Andžejus Pluta – 59:59. Dėjimui į viršų kilęs J.Hardingas buvo stabdytas pražanga ir nusileido ant sprando bei iš aikštės buvo išgabentas neštuvais. Po incidento geriau atsitokėjo „Rytas“, Jordano Walkerio metimu truktelėjęs į priekį, o po kėlinio pirmavęs 74:70.
Lemiamoje atkarpoje geriau startavęs „Rytas“ J.Walkerio tritaškiu įgijo dviženklę persvarą – 84:74. Paskutinėmis minutėmis pranašumas susvyravo, bet vilniečiai atsilaikė komandinėmis pastangomis.
Šeimininkai atsilaikė tritaškius mesdami vos 29 procentų taiklumu (8/27), bet uždirbo net 36 baudų metimus (pataikė 27, 75 procentai).
Nugalėtojų gretose rezultatyviausiu liko 20 taškų surinkęs J.Hardingas, varžovams 23 taškus pelnė buvęs „Ryto“ žaidėjas J.Gravesas.
„Rytas“ antrajame ture spalio 15-ąją sutiks Heidelbergo „MLP Academics“, A grupėje varžosi ir Patrų „Promitheas“.
„Rytas“: Jerrickas Hardingas 20, Jordanas Walkeris 17 (3/10 tritaškių), Gytis Radzevičius 13 (6 atk. kam., 1/5 tritaškių), Jacobas Wiley 11 (8 atk. kam.), Ignas Sargiūnas, Artūras Gudaitis ir Kay'us Bruhnke po 7.
„Legia“: Jayvonas Gravesas 23 (8 rez. perd., 8/13 dvitaškių), Andžejus Pluta 20 (4/11 tritaškių, 4 rez. perd.), Shane'as Hunteris (10 atk. kam.) ir Ojaras Silinis (3/4 tritaškių) po 11, Matthiasas Tassas 9 (6 atk. kam.).
