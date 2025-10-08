Eurolygos klubų biudžetai: kur rikiuojasi „Žalgiris“?

Krepsinis.net kviečia pažvelgti, kur pagal turimus išteklius Eurolygoje rikiuojasi kauniečiai. Reikia pabrėžti, kad renkant duomenis ne visi klubai yra paskelbę, kiek konkrečiai išleidžia trenerių ir krepšininkų algoms. Prancūzijos komandose įprastai 45–50 proc. viso biudžeto būna skirta apmokėti šias išlaidas, tačiau skirtingose valstybėse, dėl mokestinių niuansų, procentinė dalis skiriasi.
Neabejotinai turtingiausias klubas yra Atėnų „Panathinaikos“, kuris turi apie 50 mln. eurų siekiantį biudžetą. „Top 10“ brangiausių Eurolygos žaidėjų sąraše antras yra Kendrickas Nunnas (4,5 mln.) ir devintąją poziciją užima Mathiasas Lessortas (2,7 mln. eurų).
Toliau solidžiu biudžetu disponuoja Madrido „Real“ ekipa – 45 mln. Walteris Tavaresas dešimtuko pabaigoje su 2,8 mln. eurų. Kitų žaidėjų algos yra aukštos ir dar reikia pridėti, kad Ispanijoje yra dideli mokesčiai, tad „Real“ nemažai pinigų turi atiduoti valstybei.
Apie 40 mln. eurų turi Milano „EA7 Emporio Armani“ komanda, bet žaidėjų ir trenerių algoms skirta tik apie pusę šio pinigų kapšo. Panaši situacija yra su Monako „AS Monaco“ (38,7 mln. eurų), kurios žaidėjų ir trenerių krepšelis yra mažiau nei pusė viso biudžeto. Pirėjo „Olympiacos“ disponuoja apie 37 mln. eurų biudžetu.
Stambulo „Anadolu Efes“ ir Tel Avivo „Hapoel“ turi apie 36 mln. eurų. Eurolygos naujokai nepabailėjo 2,7 mln. eurų metinės algos Elijah Bryantui bei turi brangiausią Eurolygos žaidėją – 6 mln. eurų skirta Vasilije Micičiui. Tuo tarpu Shane‘as Larkinas iš „Anadolu Efes“ uždirba 3,7 mln. Verta pridėti, kad „Hapoel“ tikrasis biudžetas gali būti ir dar didesnis dėl 19 žaidėjų sudėties ir savininko, kuris bet kada pasiruošęs vėl atverti piniginę.
Kiek mažiau pinigų turi čempionė Stambulo „Fenerbahče“ – Šarūno Jasikevičiaus treniruojama komanda surinko apie 35 mln. eurų. Miuncheno „Bayern“ turi apie 30 mln. eurų, bet žaidėjų ir trenerių algoms skiria vos 9–9,5 mln. eurų dėl mokesčių ir kitų išlaidų, kurios nėra susijusios su pagrindine komanda.
Trys ekipos rikiuojasi labai greta: Barselonos „Barcelona“ (28,9 mln.), Paryžiaus „Paris“ (28,8 mln.) ir Valensijos „Valencia“ (28 mln.).
Žvelgiant į „Žalgirio“ poziciją, biudžetas yra 16-tas pagal bendrą skaičių, bet pagal žaidėjams išleidžiamą sumą ši pozicija bus aukštesnė. Tarkime, „Valencia“ anksčiau yra deklaravusi, kad žaidėjų ir trenerių algoms išleidžia apie 35 proc. viso biudžeto, tad pagal šią logiką „Žalgiris“ tikrai lenkia Ispanijos klubą. Galima sutikti su tuo, ką sakė klubo prezidentas Paulius Jankūnas – kauniečiai turėtų būti kažkur lentelės viduryje būtent pagal išlaidas žaidėjams ir treneriams, o ne pagal bendrą biudžetą.
Eurolygos klubų biudžetai:
1. Atėnų „Panathinaikos“ – 50 mln. eurų
2. Madrido „Real“ – 45 mln. eurų
3. Milano „EA7 Emporio Armani“ – 40 mln. eurų
4. Monako „AS Monaco“ – 38,7 mln. eurų
5. Pirėjo „Olympiacos“ – 37 mln. eurų
6. Tel Avivo „Hapoel“ – 36 mln. eurų
7. Stambulo „Anadolu Efes“ – 36 mln. eurų
8. Stambulo „Fenerbahče“ – 35 mln. eurų
9. Miuncheno „Bayern“ – 30 mln. eurų (9 mln. žaidėjų ir trenerių algoms)
10. Barselonos „Barcelona“ – 28,9 mln. eurų
11. Paryžiaus „Paris“ – 28,8 mln. eurų
12. Valensijos „Valencia“ – 28 mln. eurų
13. Belgrado „Partizan“ – 27 mln. eurų
14. Dubajaus „Dubai“ – 24 mln. eurų (16 mln. žaidėjų ir trenerių algoms)
15. Tel Avivo „Maccabi“ – 22 mln. eurų
16. Kauno „Žalgiris“ – 21,7 mln. eurų (14,4 mln. žaidėjų ir trenerių algoms)
17. Bolonijos „Virtus“ – 20 mln. eurų
18. Belgrado „Crvena Zvezda“ – 20 mln. eurų
19. Vilerbano ASVEL – 18,7 mln. eurų
20. Vitorijos „Baskonia“ – 18 mln. eurų
