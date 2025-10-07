„Žalgirio“ išgąsdintas J.Lekšas: „Žaidė geriausią krepšinį Europoje“

„Eurolygos turas“ laidos vedėjai, visuomenininkas Paulius Vaitiekūnas ir sporto komentatorius Jonas Lekšas, gerėjosi Tomo Masiulio vadovaujamos komandos parodytu veidu.
Apskritai, per pirmąją Eurolygos savaitę nepralaimėjo tik trys klubai – be „Žalgirio“ dviem pergalėmis džiaugėsi Tel Avivo „Hapoel“ ir Valensijos „Valencia“. J.Lekšas po pirmos savaitės įspūdžių pateikė skambų vertinimą.
„Momentais atrodė net baugoka, kaip gerai „Žalgiris“ atrodo pirmą savaitę, – „Eurolygos ture“ teigė J.Lekšas. – Mes kalbėjome, kad mažesniems klubams ant popieriaus pirmomis savaitėmis lengviau pasigauti grandus, tame logikos yra. Bet mes atsiminkime, kad Masiulis yra Jasikevičiaus mokinys ir diegia tą sistemą. Prie Šaro „Žalgiris“ pirmose sezono pusėse kentėdavo, nes geriausias krepšinis ateidavo sausį, vasarį. Žaidimas tik gerėdavo.
Mes dabar įpratome prie Trinchieri, Shillerio, kad labai gerai pradedame ir po to liūdnai baigiame. Pagal dabartinę logiką, žaidimas turi tik kilti, bet pirmą savaitę „Žalgiris“ žaidė geriausią krepšinį Europoje.“
Tuo metu P.Vaitiekūnas turėjo dar vieną pastebėjimą apie naująjį „Žalgirį“ bei meldė sveikatos.
„Galbūt aš labai klystu, bet dar pasakysiu vieną dalyką, – pradėjo P.Vaitiekūnas. – Atidžiai stebėjau kūno kalbą žalgiriečių ir atrodo – išskirtinai gera nuotaika komandoje. Aišku, tai gali pasikeisti, visi turi skirtingus lūkesčius, vieni nori žaisti daugiau, kitiems – ne taip gerai sekasi, bet dabar atrodo viskas išskirtinai gerai. Tarp lietuvių ir legionierių – viskas išskirtinai gerai. Ir dabar aš, kaip hipochondrikas, pradedu galvoti: „Kad tik jiems nieko neatsitiktų.“
„Šitai komandai reikia linkėti tik sveikatos. Jei Wrightas, Williamsas-Gossas, Francisco, Lo ir Ulanovas sužais virš 30 rungtynių, neabejoju, kad mano prieš sezoną pasakyta prognozė išsipildys – „Žalgiris“ bus atkrintamosiose“, – užtikrintai pritarė J.Lekšas.
Per pirmą savaitę Eurolygoje tiek P.Vaitiekūnas, tiek J.Lekšas pasidžiaugė ir grįžusiu paprastumu į spaudos konferencijas. Po abiejų pergalių prieš Eurolygos grandus T.Masiulis džiaugėsi, bet išliko kuklus.
„Vieni treneriai nuperka charizma, o Tomas Masiulis mane šiai dienai nuperka nuoširdumu. Nėra kažkokių legendų, išvedžiojimų... Žmogus ateina ir viską pasako atvirai“, – „Eurolygos turas“ laidoje kalbėjo P.Vaitiekūnas.
„Nuoširdumu ir žmogiškumu, – antrino J.Lekšas. – Tu pavargai per pusantrų metų, kas buvo iki dabar. Masiulis gali priminti Kazį Maksvytį, lietuviai, nuoširdūs, mūsų sieloms artimi žmonės. Kai pirmoje konferencijoje gavęs 36 taškus iš Baldwino, tu neieškai kaltų ir sakai, kad pusę taškų įmetė man, tai čia – aukščiausias lygis.“
Dar vienas neeilinis įvykis praėjusią savaitę – Š.Jasikevičiaus apsilankymas Kaune ir jo spaudos konferencija po pralaimėjimo.
Šalia Šaro per konferenciją buvęs sporto komentatorius J.Lekšas vaizdžiai nupasakojo tiek ašaras po Eurolygos čempiono prakalbos, tiek ir pirmą klausimą, kuris privertė pakelti antakį ir Š.Jasikevičių. J.Lekšas neatsižavėjo „Fenerbahče“ vairininko spinduliuojama aura.
„Istorinė „Žalgirio“ savaitė ir istorinė spaudos konferencija. Vėl galėjai suprasti, koks Šaras yra autoritetas... Jis visada kelia aukščiausius standartus visiems aplink, tu prieš jį pats tiesiog jauti norą gerai pasiruošti, – dėstė J.Lekšas. – Man pasisekė, kad mano žurnalisto karjera prasidėjo, kai Jasikevičius dar dirbo Kaune, jis stipriai prisidėjo prie to, kaip aš suprantu žurnalistiką ir darbą krepšinyje.
Visi dirba savaip, bet kai atvaro Šaras į tavo spaudos konferencijos kambariuką, tu supranti, kas yra vadovas ir pagal kieno taisyklės viskas vyks. Man yra kosmosas ta jo aura aplink jį.“
Naujausioje „Eurolygos turo“ laidoje vedėjai pateikė „Žalgiriui“ prognozę Miunchene, gyrė į tribūnas sugrįžusius GWB bei aptarė Donato Motiejūno karjeros ėjimą keltis į Belgrado „Crvena Zvezda“.
Straipsnį parengė: Amber Gaming.
