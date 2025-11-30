Šie užkandukai nuo stalo dings pirmi: pagaminsite labai greitai ir paprastai

Patys išbandę trumų ieškojimą Italijoje, sudalyvavę didžiausioje trumų mugėje Alboje, kur susirenka ieškotojai ir pirkėjai iš viso pasaulio, persikėlę į virtuvę Gian Luca ir Elena pasiraitoję rankoves parodė, kaip pasigaminti tobulus užkandukus.
Jie greitai ir paprastai pagaminami, tad nereikės daug laiko praleisti virtuvėje, o nuo stalo dings žaibiškai – patiks visiems svečiams.
Laidos „La maistas. Italija“ akimirkos(33 nuotr.)
Svečių pamėgti ruginiai krepšeliai su surimi (nuotr. stop kadras)
Svečių pamėgti ruginiai krepšeliai su surimi
Reikės:
- 100 g krapų;
- 200 g VIČI surimi lazdelių;
- 10 vnt. / ~80 g ruginių krepšelių;
- 120 g Žemaitijos jogurtinės grietinės;
- 10 g ypač tyro alyvuogių aliejaus;
- 3 g druskos (pagal skonį);
- 20 g sezamo sėklų.
Gaminimo eiga:
Suplėšome surimi lazdeles. Smulkiai sukapojame krapus.
Į dubenį sudedame krapus, įdedame tris šaukštus jogurtinės grietinės ir įpilame šlakelį alyvuogių aliejaus. Įberiame žiupsnelį druskos ir išmaišome.
Sausoje keptuvėje paskrudiname sezamo sėklas.
Formuojame užkandžius: į kiekvieną ruginį krepšelį dedame krapų–grietinės masę, ant viršaus guldome plėšytas surimi lazdeles.
Papuošiame skrudintomis sezamo sėklomis ir krapais. Skanaus!
Laida „La maistas. Italija“ – sekmadieniais, 9 val. per TV3!
