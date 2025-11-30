 
TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas > Receptai

Šie užkandukai nuo stalo dings pirmi: pagaminsite labai greitai ir paprastai

2025-11-30 10:00
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-30 10:00

Šį sekmadienį TV3 žiniasklaidos grupės laidos „La maistas. Italija“ vedėjai Gian Luca Demarco ir Elena Karalienė ne tik pakvietė kartu sudalyvauti trumų „medžioklėje“, bet ir dalinasi svečių pamėgtų ruginių krepšelių su surimi receptu.

0

Patys išbandę trumų ieškojimą Italijoje, sudalyvavę didžiausioje trumų mugėje Alboje, kur susirenka ieškotojai ir pirkėjai iš viso pasaulio, persikėlę į virtuvę Gian Luca ir Elena pasiraitoję rankoves parodė, kaip pasigaminti tobulus užkandukus.

Jie greitai ir paprastai pagaminami, tad nereikės daug laiko praleisti virtuvėje, o nuo stalo dings žaibiškai – patiks visiems svečiams.

Svečių pamėgti ruginiai krepšeliai su surimi

Reikės:

  • 100 g krapų;
  • 200 g VIČI surimi lazdelių;
  • 10 vnt. / ~80 g ruginių krepšelių;
  • 120 g Žemaitijos jogurtinės grietinės;
  • 10 g ypač tyro alyvuogių aliejaus;
  • 3 g druskos (pagal skonį);
  • 20 g sezamo sėklų.

Gaminimo eiga:

Suplėšome surimi lazdeles. Smulkiai sukapojame krapus.

Į dubenį sudedame krapus, įdedame tris šaukštus jogurtinės grietinės ir įpilame šlakelį alyvuogių aliejaus. Įberiame žiupsnelį druskos ir išmaišome.

Sausoje keptuvėje paskrudiname sezamo sėklas.

Formuojame užkandžius: į kiekvieną ruginį krepšelį dedame krapų–grietinės masę, ant viršaus guldome plėšytas surimi lazdeles.

Papuošiame skrudintomis sezamo sėklomis ir krapais. Skanaus!

Laida „La maistas. Italija“ – sekmadieniais, 9 val. per TV3!

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

