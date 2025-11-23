Tokių šaltibarščių dar nebūsite ragavę: atskleidė superinį receptą

Šįkart Gian Luca žiūrovus pakvietė apsilankyti ten, kur pats išmoko daug maisto gamybės subtilybių. Nors aistrą maisto gamybai pajuto dar mokyklos laikais, vėliau Gian Luca turėjo ir kitų pomėgių bei svajonių – studijavo ir dirbo bei į Lietuvą buvo pakviestas visai kitais keliais.
Vis tik, kai Gian Luca Lietuvoje sukūrė šeimą, jis suprato, kad jam labai praverčia jo žinios virtuvėje, todėl jis nusprendė jas patobulinti ir įstojo į kulinarijos institutą IFSE Italijoje. Būtent šį institutą laidos žiūrovai išvydo šio sekmadienio laidoje.
Sugrįžęs čia, Gian Luca pamokė dabartinius akademijos studentus pasigaminti tradicinį lietuvišką patiekalą – mūsų garsiuosius šaltibarščius, o sugrįžęs į studiją kartu su Elena Karaliene parodė, kaip pasigaminti itališkus pyragėlius su mortadela ir sūriu bei užkandžius su surimi lazdelėmis.
Netradiciniai šaltibarščiai
Reikės:
- 250 g kefyro;
- 3 vnt. putpelių kiaušinių;
- 40 g ridikėlių;
- 80 g marinuotų burokėlių;
- 60 g ilgavaisių agurkų;
- 5 g svogūnų laiškų;
- 5 g krapų;
- 5 g ypač tyro alyvuogių aliejaus;
- 2 g druskos;
- 1 g pipirų;
- 90 g (2–3 vnt.) mažų bulvyčių.
Išverdame putpelių kiaušinius ir mažas bulvytes su lupenomis. Plonomis riekelėmis supjaustome ilgavaisį agurką. Su šlakeliu alyvuogių aliejaus bei žiupsneliu druskos įdedame riekeles į vakuumatorių, kad taptų itin plonos ir agurkas lengvai pasimarinuotų.
Supjaustome ridikėlius griežinėliais. Kefyrą ir marinuotus burokėlius sumalame trintuvėje, įberiame druskos bei pipirų. Supjaustome krapus ir svogūnų laiškus. Į formelę dedame agurkus, burokėlius, putpelių kiaušinius ir pjaustytas mažas bulvytes. Viską užpilame trinto kefyro ir marinuotų burokėlių mase. Skanaus.
Itališki pyragėliai su mortadela dešra ir sūriu
Reikės (10 mažų pyragėlių):
- 300 g sluoksniuotos tešlos;
- 1 vnt. kiaušinio;
- 40 g pistacijų;
- 120 g mortadela dešros;
- 100 g ementalio sūrio.
Plonais šiaudeliais supjaustome mortadela dešrą ir ementalio sūrį. Išgliaudome ir susmulkiname pistacijas. Sluoksniuotą tešlą padaliname į norimo dydžio kvadratėlius. Ant tešlos kvadratėlių komponuojame dešros ir sūrio mišinį.
Suplakame kiaušinį. Tešlos kvadratėlių kraštelius patepame kiaušinio plakiniu, kad kepimo metu neatsidarytų. Perlenkiame tešlos gabaliukus, kad šie virstų trikampėliais, ir paspaudžiame kraštelius pirštais. Užtepame kiaušinio plakinį ant pyragėlio viršaus ir pabarstome pistacijų.
Kepame karšto oro gruzdintuvėje 180 °C temperatūroje 8–10 minučių, kol pyragėliai gražiai paruduoja. Skanaus!
Užkandis su surimi lazdelėmis
Reikės (2 porcijoms):
- 200 g ciabatta duonos;
- 150 g VIČI surimi lazdelių;
- 120 g „Philadelphia“ sūrio su žolelėmis;
- 10–15 g Sriracha padažo;
- 3 g česnako (1 skiltelė);
- 40–50 g sultenės salotų;
- 10 g ypač tyro alyvuogių aliejaus;
- 5 g balzamiko acto;
- Druska ir pipirai pagal skonį.
Gaminimo eiga:
Supjaustome riekelėmis ciabatta duoną. Susismulkiname česnaką. Sumaišome „Philadelphia“ sūrį su žolelėmis kartu su česnaku ir sriracha padažu. Šiuo padažu patepame duonos riekeles. Sultenės salotų lapus sumaišome su balzamiko actu, ypač tyru alyvuogių
aliejumi, druska ir pipirais. Uždedame salotų lapus ant pateptų duonos riekelių. Ant viršaus paguldome plėšytas surimi lazdeles. Skanaus.
