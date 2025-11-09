Burnoje tirpstantis šokoladinis tinginys: vienas, du ir padaryta

Šį sekmadienį Gian Luca kvietė apsilankyti tikrame šokolado mieste – Turine – kuriame slepiasi viena saldžiausių Italijos paslapčių. Būtent čia prasidėjo itališko šokolado istorija.
Laidoje geras virtuvės šefo bičiulis bei mokytojas Lorenzo Zuccarello, jau 25 metu gaminantis garsiuosius itališkus saldainius „Gianduiotti“, išdavė šio tobulai skanaus saldėsio gamybos paslaptis. Jei norisi pasimėgauti šokoladu prie kavos – išbandykite ir tradicinio itališko šokolado su lazdynų riešutais receptą.
Lietuvoje kone pats populiariausias desertas su šokoladu – tinginys, tad Gian Luca ir Elena Karalienė dalijasi tobulai skanaus šokoladinio tinginio receptu.
Pjemonto tradiciniai „Gianduiotti“ saldainiai
Reikės:
- 30 proc. lazdyno riešutų pastos;
- Pieniško šokolado;
- Juodojo šokolado.
Gaminimo eiga:
Viską sudedame į specialią mašiną, kad susilydytų į vieną masę. Šokolado ir lazdyno riešutų pastos kremą supilame į formeles ir padaužome, kad dingtų oro burbuliukai. Dedame į šaldytuvą, kol sustings.
Tiesa, tikslių gramų atskleisti negalime, nes tai – šokolado parduotuvės savininko paslaptis. Bet eksperimentuokite savo namuose ir suraskite unikalų „Gianduiotti“ receptą.
Tradicinis itališkas šokoladas su lazdyno riešutais
Reikės:
- Skrudintų karamelizuotų lazdyno riešutų;
- Juodojo šokolado.
Gaminimo eiga:
Išlydome juodąjį šokoladą į jį beriame skrudintus karamelizuotus lazdyno riešutus, gerai išmaišome. Supilame į norimą formą, padaužome į stalą, kad dingtų oro burbuliukai ir įdedame į šaldytuvą, kol sustings.
Šokoladinis tinginys
Reikės:
- 400 g sausainių;
- 100 g pieno;
- 180 g sviesto;
- 100 g cukraus;
- 5 v. š. nesaldintos kakavos;
- Žiupsnelio druskos;
- „Milka“ skonio „Philadephia“ sūrio.
Gaminimo eiga:
Sulaužome 400 g sausainių į mažus gabalėlius. Į puodą dedame 180 g sviesto, 100 g cukraus ir viską nuolat maišome, kol masė išsilydys. Pilame 5 valgomuosius šaukštus nesaldintos kakavos, maišome, kad nebūtų gumulėlių. Beriame žiupsnį druskos. Pilame 100 ml pieno.
Į sausainius dedame pakelį „Milka“ skonio „Philadephia“ sūrio. Užpilame lydyta kakavos ir sviesto mase. Kruopščiai išmaišome, sudedame į formą ir paliekame šaldytuve, kol sustings. Skanaus.
