TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas > Receptai

Burnoje tirpstantis šokoladinis tinginys: vienas, du ir padaryta

2025-11-09 10:00
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-09 10:00

Šokoladas – saldi pagunda, kuriai negali atsispirti daugelis. Bet ar žinote viską apie tai, kaip gimsta šokoladas? Visas paslaptis šį sekmadienį TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „La maistas. Italija“ atskleidė Gian Luca Demarco. O norintiems pasisaldinti savaitgalį ar bet kurią dieną pravers Pjemonto tradicinių „Gianduiotti“ saldainių, tradicinio itališko šokolado su lazdyno riešutais ir šokoladinio tinginio receptai.

Šokoladas – saldi pagunda, kuriai negali atsispirti daugelis. Bet ar žinote viską apie tai, kaip gimsta šokoladas? Visas paslaptis šį sekmadienį TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „La maistas. Italija“ atskleidė Gian Luca Demarco. O norintiems pasisaldinti savaitgalį ar bet kurią dieną pravers Pjemonto tradicinių „Gianduiotti“ saldainių, tradicinio itališko šokolado su lazdyno riešutais ir šokoladinio tinginio receptai.

0

Šį sekmadienį Gian Luca kvietė apsilankyti tikrame šokolado mieste – Turine – kuriame slepiasi viena saldžiausių Italijos paslapčių. Būtent čia prasidėjo itališko šokolado istorija. 

Laidoje geras virtuvės šefo bičiulis bei mokytojas Lorenzo Zuccarello, jau 25 metu gaminantis garsiuosius itališkus saldainius „Gianduiotti“, išdavė šio tobulai skanaus saldėsio gamybos paslaptis. Jei norisi pasimėgauti šokoladu prie kavos – išbandykite ir tradicinio itališko šokolado su lazdynų riešutais receptą.

Lietuvoje kone pats populiariausias desertas su šokoladu – tinginys, tad Gian Luca ir Elena Karalienė dalijasi tobulai skanaus šokoladinio tinginio receptu.

Pjemonto tradiciniai „Gianduiotti“ saldainiai

Reikės:

  • 30 proc. lazdyno riešutų pastos;
  • Pieniško šokolado;
  • Juodojo šokolado.

Gaminimo eiga:

Viską sudedame į specialią mašiną, kad susilydytų į vieną masę. Šokolado ir lazdyno riešutų pastos kremą supilame į formeles ir padaužome, kad dingtų oro burbuliukai. Dedame į šaldytuvą, kol sustings.

Tiesa, tikslių gramų atskleisti negalime, nes tai – šokolado parduotuvės savininko paslaptis. Bet eksperimentuokite savo namuose ir suraskite unikalų „Gianduiotti“ receptą.

Tradicinis itališkas šokoladas su lazdyno riešutais

Reikės:

  • Skrudintų karamelizuotų lazdyno riešutų;
  • Juodojo šokolado.

Gaminimo eiga:

Išlydome juodąjį šokoladą į jį beriame skrudintus karamelizuotus lazdyno riešutus, gerai išmaišome. Supilame į norimą formą, padaužome į stalą, kad dingtų oro burbuliukai ir įdedame į šaldytuvą, kol sustings.

Šokoladinis tinginys

Reikės:

  • 400 g sausainių;
  • 100 g pieno;
  • 180 g sviesto;
  • 100 g cukraus;
  • 5 v. š. nesaldintos kakavos;
  • Žiupsnelio druskos;
  • „Milka“ skonio „Philadephia“ sūrio.

Gaminimo eiga:

Sulaužome 400 g sausainių į mažus gabalėlius. Į puodą dedame 180 g sviesto, 100 g cukraus ir viską nuolat maišome, kol masė išsilydys. Pilame 5 valgomuosius šaukštus nesaldintos kakavos, maišome, kad nebūtų gumulėlių. Beriame žiupsnį druskos. Pilame 100 ml pieno.

Į sausainius dedame pakelį „Milka“ skonio „Philadephia“ sūrio. Užpilame lydyta kakavos ir sviesto mase. Kruopščiai išmaišome, sudedame į formą ir paliekame šaldytuve, kol sustings. Skanaus.

Laida „La maistas. Italija“ – sekmadieniais, 9 val. per TV3!

