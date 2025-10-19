Kalendorius
Šie sumuštiniai nuo stalo dings žaibiškai: visi prašys recepto

Virtuvės šefas Gian Luca Demarco šį sekmadienį TV3 žiniasklaidos grupės laidos „La maistas. Italija“ žiūrovus pakvietė į jam ypatingą vietą – pas Malphigi šeimą, pastūmėjusią jį į kulinarijos pasaulį. Laidoje netrūko ne tik įdomių pasakojimų, bet ir skanaus maisto – rašykitės šių tortellini makaronų ir bruschettos su angais ir Parmos kumpiu receptus ir išbandykite!

Virtuvės šefas Gian Luca Demarco šį sekmadienį TV3 žiniasklaidos grupės laidos „La maistas. Italija" žiūrovus pakvietė į jam ypatingą vietą – pas Malphigi šeimą, pastūmėjusią jį į kulinarijos pasaulį. Laidoje netrūko ne tik įdomių pasakojimų, bet ir skanaus maisto – rašykitės šių tortellini makaronų ir bruschettos su angais ir Parmos kumpiu receptus ir išbandykite!

Malphigi šeima Italijoje tradicinį Modenos balzaminį actą gamina jau nuo 1850-ųjų – Gian Luca, apsilankęs pas šeimą, supažindino su visomis šio produkto gaminimo subtilybėmis.

Vis tik nelaužoma ir laidos „La maistas. Italija“ tradicija – ji niekad nepraeina be skaniausių patiekalų receptų. Šįkart laidoje jų net du – tradicinių Pjemonto tortellini makaronų ir bruschettos su mangais ir Parmos kumpiu. 

„La maistas. Italija“: Malpighi šeima
Tradiciniai Pjemonto tortellini

Reikės:

  • 100 g miltų;
  • 1 kiaušinio;
  • Smulkinto prosciutto cotto kumpio su mortadella dešros gabalėliais;
  • Parmezano sūrio;
  • Balzamiko acto.

 

Gaminimo eiga:

Beriame miltus į krūvelę, padarome šulinėlį, į jį mušame kiaušinį. Po truputį plakame kiaušinį įmaišant miltus. Kai nelimpa prie rankų, imame minkyti jomis.

Į kiaulienos įdarą įmušame kiaušinį, išmaišome, įberiame parmezano sūrio. Kočiojame tešlą plonai ir formuojame tortellini. Išverdame, patiekiame su parmezanu ir balzamiko actu.

Bruschetta su mangais ir Parmos kumpiu

Reikės:

  • Ciabattos duonos;
  • Alyvuogių aliejaus;
  • Vyšninių pomidoriukų;
  • Druskos;
  • Pipirų;
  • Balzamiko acto;
  • Rikotos;
  • „Philadelphia“ sūrio su žolelėmis;
  • Mango;
  • Parmos kumpio.

 

Gaminimo eiga:

Duoną apšlakstome aliejumi, ant viršaus dedame perpjautus vyšninius pomidoriukus. Beriame druską, pipirus, užpilame balzamiko acto. Kepame orkaitėje.

Per tą laiką gaminame padažą – sumaišome „Philadelphia“ sūrį su žolelėmis su rikota. Išimame iškepusią duoną su pomidorais, sutriname pomidorus ant duonos. Supjaustome mangą riekelėmis, dedame ant viršaus. Taip pat dedame parmos kumpį ir galiausiai pagardiname rozmarinu.

Laida „La maistas. Italija“ – sekmadieniais, 9 val. per TV3!

