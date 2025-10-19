Šie sumuštiniai nuo stalo dings žaibiškai: visi prašys recepto

Malphigi šeima Italijoje tradicinį Modenos balzaminį actą gamina jau nuo 1850-ųjų – Gian Luca, apsilankęs pas šeimą, supažindino su visomis šio produkto gaminimo subtilybėmis.
Vis tik nelaužoma ir laidos „La maistas. Italija“ tradicija – ji niekad nepraeina be skaniausių patiekalų receptų. Šįkart laidoje jų net du – tradicinių Pjemonto tortellini makaronų ir bruschettos su mangais ir Parmos kumpiu.
Tradiciniai Pjemonto tortellini
Reikės:
- 100 g miltų;
- 1 kiaušinio;
- Smulkinto prosciutto cotto kumpio su mortadella dešros gabalėliais;
- Parmezano sūrio;
- Balzamiko acto.
Gaminimo eiga:
Beriame miltus į krūvelę, padarome šulinėlį, į jį mušame kiaušinį. Po truputį plakame kiaušinį įmaišant miltus. Kai nelimpa prie rankų, imame minkyti jomis.
Į kiaulienos įdarą įmušame kiaušinį, išmaišome, įberiame parmezano sūrio. Kočiojame tešlą plonai ir formuojame tortellini. Išverdame, patiekiame su parmezanu ir balzamiko actu.
Bruschetta su mangais ir Parmos kumpiu
Reikės:
- Ciabattos duonos;
- Alyvuogių aliejaus;
- Vyšninių pomidoriukų;
- Druskos;
- Pipirų;
- Balzamiko acto;
- Rikotos;
- „Philadelphia“ sūrio su žolelėmis;
- Mango;
- Parmos kumpio.
Gaminimo eiga:
Duoną apšlakstome aliejumi, ant viršaus dedame perpjautus vyšninius pomidoriukus. Beriame druską, pipirus, užpilame balzamiko acto. Kepame orkaitėje.
Per tą laiką gaminame padažą – sumaišome „Philadelphia“ sūrį su žolelėmis su rikota. Išimame iškepusią duoną su pomidorais, sutriname pomidorus ant duonos. Supjaustome mangą riekelėmis, dedame ant viršaus. Taip pat dedame parmos kumpį ir galiausiai pagardiname rozmarinu.
