Susipažinkite su šeima, kuri pastūmėjo Gian Lucą į kulinarijos pasaulį: atvėrė paslaptį į dar vieną Italijos stebuklą

Šeimos istorija
Minėta šeima Malpighi Italijoje tradicinį Modenos balzaminį actą gamina jau nuo 1850 m. O štai Gian Lucą istorija su šia šeima sieja nuo pirmųjų jo, kaip virtuvės šefo, dienų!
Balzaminio acto kelias prasideda nuo vynuogių, kurias Malpighi šeima augina pati. Be to, balzamiko actą galima gaminti tik Modenos apylinkėse – vynuogės turi augti būtent šioje teritorijoje, rašoma pranešime spaudai.
O ar žinojote, kuo dar garsi Modena? Pasirodo, kad čia gimė ir garsus lenktynininkas bei inžinierius Enzo Ferrari! Negana to, tas pats inžinierius, kuris kūrė prabangiuosius automobilius, padėjo gaminti ir balzaminio acto buteliuką.
Šio sekmadienio laidos žiūrovai išgirs ir aibę kitų įdomių faktų. Pavyzdžiui, ar žinojote, kodėl prie vynuogių krūmų visuomet auga rožė? Pasirodo, kad jei rožė – sveika ir graži, vadinasi, kad ir vynuogės taip pat bus sveikos. Tai reiškia, kad ir galutinio produkto rezultatas bus geras.
O kadangi gaminant balzaminį actą reikalingas didelis cukraus kiekis, vynuogių derlius yra nuimamas vėlai, kai uogos yra stipriai prisirpusios. Iš vieno kilogramo vynuogių galima pagaminti vieną litrą balzaminio acto.
Žiūrovai pamatys ir tai, kaip spaudžiamos vynuogės, bei kur daug valandų verdamas balzaminis actas. Virimo procesas prasideda nuo 90 laipsnių temperatūros, tačiau vėliau temperatūra sumažėja. Palaikant tą pačią temperatūrą, balzaminis actas burbuliuoja net 30 valandų.
O ar žinojote, kad balzaminis actas italams yra beprotiškai svarbus? Tam tikros šeimos turi būtent sau priklausančias bačkas. Be to, italai turi ir įvairių kitokių su juo susietų tradicijų. Pavyzdžiui, ragaujant balzamiką prisiminti mirusįjį.
O didžiausiam žiūrovui džiaugsmui, Gian Luca ten pat, su vietiniu šefu, po karšta Italijos saule, pagamins ir tradicinius Pjemonto regiono tortellini. Tai praleisti būtų tiesiog nuodėmė!
Ingredientai:
- 100 g miltų;
- 1 kiaušinis;
- smulkintas prosciutto cotto kumpis su mortadella dešros gabalėliais;
- parmezano sūris;
- balzaminis actas.
Gaminimo eiga
Beriame miltus į krūvelę, padarome šulinėlį, į jį mušame kiaušinį. Po truputį plakame kiaušinį, įmaišant miltus.
Kai tešla nebelimpa prie rankų, imame minkyti jomis. Į kiaulienos įdarą įmušame kiaušinį, išmaišome, įberiame parmezano sūrio. Kočiojame tešlą plonai ir formuojame tortellini. Išverdame, patiekiame su parmezanu ir balzamiko actu. Skanaus!
