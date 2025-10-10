Gian Luca parodė, kur gimsta geriausi Italijos mėsainiai: paaiškino, kodėl italai renkasi tik tokius

Šįkart laidos žiūrovai bus pakviesti apsilankyti ir dar vienoje ypatingoje vietoje, kuri itin svarbi Gian Lucai Demarco. Bene žinomiausias Lietuvos italas pasakos, kad praeityje visuomet svajojo išmokti teisingai apdoroti mėsą, o kartu – rasti į tai unikalų požiūrį. Būtent todėl jis šįkart pakvies apsilankyti Pjemonto regione esančioje „La granda“ mėsos gamykloje, rašoma pranešime spaudai.
Čia įgyvendintas projektas, skirtas atgaivinti Pjemonto veislės galvijus ir vėl populiarinti kokybiškos mėsos vartojimą. Gamykloje didelis dėmesys skiriamas ne tik galvijų maitinimui, bet ir pačiam mėsos skoniui. Negana to, kiekvieną procesą palydi daugybė nušlifuotų taisyklių, pagrįstų kitokiu požiūriu į gyvulius.
Negana to, čia mėsa pjaustoma pagal vartotojų poreikius – tam, kad atliekos ir nuostoliai būtų sumažinti iki minimumo. Tai padeda užtikrinti ir nuolatinį pelną ūkininkams, kadangi čia nustatyta fiksuota kaina.
Beje, būtent šioje gamykloje gimsta mėsa garsiausiems itališkiems mėsainiams! „Paplotėlį sudaro tik druska, mėsa ir šiek tiek vandens – nieko daugiau. Visi mėsainius siūlantys restoranai, kurie naudoja šią mėsą, gali džiaugtis kitokiu skoniu. Italai įprastai mėsainių nevalgo, nebent gali rasti ypatingą mėsą. Jiems svarbu, kad gyvuliai būtų užauginti teisingai, sąžiningai, ekologiškai – tik taip kokybė bus maksimali“, – pasakos Gian Luca.
Žiūrovai pamatys visą mėsos kelią, tačiau įdomiausia, kad, nors atrodo, jog gamykla ruošia didžiulius kiekius, iš tiesų visa jų produkcija skirta restoranams.
Kaip atrodo itališki lašiniai? Kodėl visa mėsa gamykloje pjaustoma vienodai? Kodėl italams taip svarbu kokybiška mėsa? Visa tai sužinosite laidoje.
O vėliau Elena Karalienė ir Gian Luca Demarco paruoš burnoje tirpstantį itališką sumuštinį su jautienos carpaccio. Ar esate pasirengę nustebinti savo šeimą ir svečius? Tuomet turite nepraleisti šio sekmadienio laidos!
Itališkas sumuštinis su jautienos carpaccio
Reikės:
- ciabatta duonos;
- 12 gabalėlių plonai pjaustytos jautienos;
- saujos kedro riešutų;
- 12 vnt. saulėje džiovintų pomidorų;
- 8 šaukštų trumų majonezo;
- extra virgin alyvuogių aliejaus;
- kelių saujų salotų mišinio;
- parmezano sūrio (pagal skonį);
- 1 pakelio „Philadelpia“ sūrio be laktozės.
Gaminimo eiga
Supjaustome ciabatta duoną, užpilame alyvuogių aliejaus ir pakepiname orkaitėje, kol apskrus. Plonais gabalėliais supjaustome parmezano sūrį. „Philadelphia“ sūrį sumaišome su trumų majonezu. Ant plonai supjaustytų jautienos gabalėlių pilame alyvuogių aliejų, beriame druską ir pipirus. Užbarstome kedro riešutų. Supjaustome saulėje džiovintus pomidorus. Į salotų mišinį įpilame alyvuogių aliejaus ir išmasažuojame.
Ant apskrudusios apatinės ir viršutinės duonos dalies tepame padažą iš „Philadelphia“ sūrio ir trumų majonezo. Dedame salotų lapus ir jau pamarinuotus jautienos gabalėlius. Tada dedame saulėje džiovintus pomidorus ir parmezano sūrį. Uždarome sumuštinį su antru duonos gabalėliu ir pabarstome kedro riešutų ant viršaus. Skanaus!
