Šis lavašas su vištiena sužavės visą šeimą: tiks pietums ir vakarienei

Šį šeštadienį laidos vedėjai stebės įtemptą trilerį „Profilis“, kuris yra sukurtas pagal tikrus įvykius. Jo metu britų žurnalistė, apsimesdama musulmone, internete siekia atskleisti „Islamo valstybės“ verbavimo schemą. Vis tik bendravimas su Sirijoje esančiu džihadistu baigiasi ne taip, kaip tikėtasi – išsitrina riba tarp profesinės misijos ir asmeninių jausmų.
Filmo erdvė – įdomi, nes jis rodomas per kompiuterio ekraną, t. y. „Skype“ pokalbius, socialinius tinklus ir naršymą internete. Filmas atskleidžia, kokie artimi gali tapti du pasauliai, kuriuos sieja tik ekranas.
Vaida ir Tadas šiam filmui parinko išskirtinį patiekalą, kuris yra tarsi tiltas tarp dviejų pasaulių – Artimųjų Rytų patiekalą šavarmą, kuris itin mėgstamas Jungtinėje Karalystėje.
Autentiška šavarma
Ingredientai (4 asmenims)
Šavarmai:
- 450 g vištienos šlaunelių mėsos;
- 4 lavašai;
- 2 mėlyni svogūnai;
- 1 didelis geltonasis svogūnas;
- ¼ mėlynojo kopūsto galvos;
- 100 g marinuotų agurkėlių (kornišonų);
- 1 kaliaropė;
- 1 burokėlis;
- ½ a. š. čili dribsnių „Sauda“;
- 1 a. š. kumino „Sauda“;
- 1 a. š. maltos kalendros „Sauda“;
- ¼ a. š. cinamono „Sauda“;
- ¼ a. š. kajeno paprikos „Sauda“;
- ½ a. š. ciberžolės „Sauda“;
- Druska ir pipirai „Sauda“;
- 1 a. š. cukraus;
- 3 v. š. acto;
- Alyvuogių aliejus.
Padažui:
- 200 g majonezo „Vilnius „Pirmas lietuviškas“;
- 200 g graikiško jogurto;
- Šlakelis citrinos sulčių;
- Kelios česnako skiltelės;
- 1 a. š. sezamų pastos.
Gaminimo eiga:
Pirmiausia pasiruoškite vištieną. Į dubenį dėkite nesmulkintas šlaunelių mėsos dalis, užpilkite šlakeliu alyvuogių aliejaus ir sudėkite visus prieskonius: čili dribsnius, kuminą, maltą kalendrą, cinamoną, kajeno papriką, ciberžolę, druską bei pipirus. Prieskoniais tolygiai įtrinkite mėsą. Geltonąjį svogūną supjaustykite griežinėliais, šiek tiek paspausdami rankomis įmaišykite prie vištienos ir palikite marinuotis mažiausiai 2–3 valandoms.
Kol mėsa marinuojasi, pasiruoškite daržoves. Mėlynuosius svogūnus supjaustykite pusžiedžiais, kopūstą sutarkuokite, o agurkėlius supjaustykite plonais šiaudeliais. Juostelėmis supjaustyta kaliaropę sumaišykite su tarkuotu burokėliu, cukrumi, druska ir actu – taip kaliaropė nusidažys ryškia rožine spalva. Geriausia, jei ši daržovė pasimarinuotų per naktį.
Padažui dubenėlyje sumaišykite majonezą su graikišku jogurtu, sezamų pasta, trintu česnaku ir šlakeliu citrinos sulčių. Pagal skonį pagardinkite druska bei pipirais.
Pasibaigus marinavimui, vištieną atskirkite nuo svogūnų ir kepkite ant grilio arba orkaitėje, kol gerai iškeps ir taps sultinga. Iškeptą mėsą atvėsinkite ir supjaustykite juostelėmis.
Prieš sukant, lavašus trumpai pašildykite. Tuomet patepkite juos padažu, uždėkite keptos vištienos, paruoštų daržovių, dar kartą apšlakstykite padažu. Viską sandariai susukite. Lavašus apkepkite įkaitintoje keptuvėje, tuomet suvyniokite į sviestinį popierių ir perriškite kulinariniu siūlu. Patiekite šiltą. Skanaus!
