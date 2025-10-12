Šiam itališkam sumuštiniui atsispirti neįmanoma: ištirps burnoje

„La granda“ mėsos gamyklai vadovaujantis dr. Capaldo siekia atgaivinti Pjemonto veislės galvijus ir populiarinti kokybiškos mėsos vartojimą, tad Gian Lucca turės galimybę pamatyti, kaip gimsta kokybiški mėsos produktai.
Jis dalinsis, kokios griežtos taisyklės reglamentuoja mėsos gamybą, o taip pat kartu su Elena Karaliene siūlys visiems išmėginti tikrą gurmanišką itališką sumuštinį su kokybišku jautienos karpaču.
Itališkas sumuštinis su jautienos karpaču
Reikės:
- 1 Ciabatta duonos;
- 12 gabalėlių plonai pjaustytos jautienos;
- Saujos kedro riešutų;
- 12 vnt. saulėje džiovintų pomidorų;
- 8 šaukštų trumų majonezo;
- Extra virgin alyvuogių aliejaus;
- Kelių saujų salotų mišinio;
- Parmezano sūrio (pagal skonį);
- 1 pakelio „Philadelpia“ sūrio be laktozės.
Supjaustome ciabatta duoną, užpilame alyvuogių aliejaus ir pakepiname orkaitėje, kol apskrus. Plonais gabalėliais supjaustome parmezano sūrį. „Philadelphia“ sūrį sumaišome su trumų majonezu. Ant plonai supjaustytų jautienos gabalėlių pilame alyvuogių aliejų, beriame druską ir pipirus. Užbarstome kedro riešutų.
Supjaustome saulėje džiovintus pomidorus. Į salotų mišinį įpilame alyvuogių aliejaus ir išmaišome. Ant apskrudusios apatinės ir viršutinės duonos dalies tepame padažą iš „Philadelphia“ sūrio ir trumų majonezo. Dedame salotų lapus ir jau pamarinuotus jautienos gabalėlius. Tada dedame saulėje džiovintus pomidorus ir parmezano sūrį. Uždarome sumuštinį su antru duonos gabalėliu ir pabarstome kedro riešutų ant viršaus.
