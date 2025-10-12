Kalendorius
Spalio 12 d., sekmadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas > Receptai

Šiam itališkam sumuštiniui atsispirti neįmanoma: ištirps burnoje

2025-10-12 10:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-12 10:00

Ne paslaptis, kad Italijoje galima paragauti gardžių ir kokybiškų mėsos gaminių, o jie tampa vienu pagrininių itališkos virtuvės ingredientų. Tad šįkart TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „La maistas. Italija“ virtuvės šefas Gian Lucca Demarco lankosi „La granda“ mėsos gamykloje Italijoje, kurioje ne tik išvys, kaip gaminama kokybiška mėsa, bet taip pat Lietuvoje kartu su Elena Karaliene pagamins itališką sumuštinį su jautienos karpaču.

Ne paslaptis, kad Italijoje galima paragauti gardžių ir kokybiškų mėsos gaminių, o jie tampa vienu pagrininių itališkos virtuvės ingredientų. Tad šįkart TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „La maistas. Italija“ virtuvės šefas Gian Lucca Demarco lankosi „La granda“ mėsos gamykloje Italijoje, kurioje ne tik išvys, kaip gaminama kokybiška mėsa, bet taip pat Lietuvoje kartu su Elena Karaliene pagamins itališką sumuštinį su jautienos karpaču.

REKLAMA
1

TAIP PAT SKAITYKITE:

„La granda“ mėsos gamyklai vadovaujantis dr. Capaldo siekia atgaivinti Pjemonto veislės galvijus ir populiarinti kokybiškos mėsos vartojimą, tad Gian Lucca turės galimybę pamatyti, kaip gimsta kokybiški mėsos produktai. 

REKLAMA
REKLAMA

Jis dalinsis, kokios griežtos taisyklės reglamentuoja mėsos gamybą, o taip pat kartu su Elena Karaliene siūlys visiems išmėginti tikrą gurmanišką itališką sumuštinį su kokybišku jautienos karpaču.

REKLAMA

Itališkas sumuštinis su jautienos karpaču
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Itališkas sumuštinis su jautienos karpaču

Itališkas sumuštinis su jautienos karpaču

Reikės:

  • 1 Ciabatta duonos;
  • 12 gabalėlių plonai pjaustytos jautienos;
  • Saujos kedro riešutų;
  • 12 vnt. saulėje džiovintų pomidorų;
  • 8 šaukštų trumų majonezo;
  • Extra virgin alyvuogių aliejaus;
  • Kelių saujų salotų mišinio;
  • Parmezano sūrio (pagal skonį);
  • 1 pakelio „Philadelpia“ sūrio be laktozės.

 

REKLAMA
REKLAMA

Supjaustome ciabatta duoną, užpilame alyvuogių aliejaus ir pakepiname orkaitėje, kol apskrus. Plonais gabalėliais supjaustome parmezano sūrį. „Philadelphia“ sūrį sumaišome su trumų majonezu. Ant plonai supjaustytų jautienos gabalėlių pilame alyvuogių aliejų, beriame druską ir pipirus. Užbarstome kedro riešutų.

Supjaustome saulėje džiovintus pomidorus. Į salotų mišinį įpilame alyvuogių aliejaus ir išmaišome. Ant apskrudusios apatinės ir viršutinės duonos dalies tepame padažą iš „Philadelphia“ sūrio ir trumų majonezo. Dedame salotų lapus ir jau pamarinuotus jautienos gabalėlius. Tada dedame saulėje džiovintus pomidorus ir parmezano sūrį. Uždarome sumuštinį su antru duonos gabalėliu ir pabarstome kedro riešutų ant viršaus.

Laida „La maistas. Italija“ – sekmadieniais, 9 val. per TV3!

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
„La maistas. Italija“ laidos akimirkos (nuotr. stop kadras)
Gian Luca parodė, kur gimsta geriausi Italijos mėsainiai: paaiškino, kodėl italai renkasi tik tokius (3)
Sumuštinis su Piemonto dešrelėmis (nuotr. stop kadras)
Atskleidė gardaus itališko sumuštinio receptą: kartosite dar ne kartą (13)
Spalio 5 d. Serija 5
Rugsėjo 28 d. Serija 4
Rugsėjo 21 d. Serija 3
Rugsėjo 14 d. Serija 2
Rugsėjo 7 d. Serija 1
Birželio 1 d. 8 sezonas. Serija 39
Gegužės 25 d. 8 sezonas. Serija 38
Gegužės 18 d. 8 sezonas. Serija 37
Gegužės 11 d. 8 sezonas. Serija 36
Gegužės 4 d. 8 sezonas. Serija 35
Balandžio 27 d. 8 sezonas. Serija 34
Balandžio 20 d. 8 sezonas. Serija 33
Balandžio 13 d. 8 sezonas. Serija 32
Balandžio 6 d. 8 sezonas. Serija 31
Kovo 30 d. 8 sezonas. Serija 30
Kovo 23 d. 8 sezonas. Serija 29
Kovo 16 d. 8 sezonas. Serija 28
Kovo 9 d. 8 sezonas. Serija 27
Kovo 2 d. 8 sezonas. Serija 26
Vasario 23 d. 8 sezonas. Serija 25
Vasario 16 d. 8 sezonas. Serija 24
Vasario 9 d. 8 sezonas. Serija 23
Vasario 2 d. 8 sezonas. Serija 22
Sausio 26 d. Serija 21
Sausio 19 d. 8 sezonas. Serija 20
Sausio 12 d. 8 sezonas. Serija 19
Sausio 5 d. 8 sezonas. Serija 18
Gruodžio 29 d. 8 sezonas. Serija 17
Gruodžio 22 d. 8 sezonas. Serija 16
Gruodžio 15 d. 8 sezonas. Serija 15
Gruodžio 8 d. 8 sezonas. Serija 14
Gruodžio 1 d. 8 sezonas. Serija 13
Lapkričio 24 d. 8 sezonas. Serija 12
Lapkričio 17 d. 8 sezonas. Serija 11
Lapkričio 10 d. 8 sezonas. Serija 10
Lapkričio 3 d. 8 sezonas. Serija 9
Spalio 27 d. 8 sezonas. Serija 8
Spalio 20 d. 8 sezonas. Serija 7
Spalio 13 d. 8 sezonas. Serija 6
Spalio 6 d. 8 sezonas. Serija 5
Rugsėjo 29 d. 8 sezonas. Serija 4
Rugsėjo 22 d. 8 sezonas. Serija 3
Rugsėjo 15 d. 8 sezonas. Serija 2
Rugsėjo 8 d. 8 sezonas. Serija 1
Birželio 2 d. 7 sezonas. Serija 22
Gegužės 26 d. 7 sezonas. Serija 21
Gegužės 19 d. 7 sezonas. Serija 20
Gegužės 12 d. 7 sezonas. Serija 19
Gegužės 5 d. 7 sezonas. Serija 18
Balandžio 28 d. 7 sezonas. Serija 17
Balandžio 21 d. 7 sezonas. Serija 16
Balandžio 14 d. 7 sezonas. Serija 15
Balandžio 7 d. 7 sezonas. Serija 14
Kovo 31 d. 7 sezonas. Serija 13
Kovo 24 d. 7 sezonas. Serija 12
Kovo 17 d. 7 sezonas. Serija 11
Kovo 10 d. 7 sezonas. Serija 10
Kovo 3 d. 7 sezonas. Serija 9
Vasario 25 d. 7 sezonas. Serija 8
Vasario 18 d. 7 sezonas. Serija 7
Vasario 11 d. 7 sezonas. Serija 6
Vasario 4 d. 7 sezonas. Serija 5
Sausio 28 d. 7 sezonas. Serija 4
Sausio 21 d. 7 sezonas. Serija 3
Sausio 14 d. 7 sezonas. Serija 2
Sausio 7 d. 7 sezonas. Serija 1
Gruodžio 31 d. 6 sezonas. Serija 17
Gruodžio 24 d. 6 sezonas. Serija 16
Gruodžio 17 d. 6 sezonas. Serija 15
Gruodžio 10 d. 6 sezonas. Serija 14
Gruodžio 3 d. 6 sezonas. Serija 13
Lapkričio 26 d. 6 sezonas. Serija 12
Lapkričio 19 d. 6 sezonas. Serija 11
Lapkričio 12 d. 6 sezonas. Serija 10
Lapkričio 5 d. 6 sezonas. Serija 9
Spalio 29 d. 6 sezonas. Serija 8
Spalio 22 d. 6 sezonas. Serija 7
Spalio 15 d. 6 sezonas. Serija 6
Spalio 8 d. 6 sezonas. Serija 5
Spalio 1 d. 6 sezonas. Serija 4
Rugsėjo 24 d. 6 sezonas. Serija 3
Rugsėjo 17 d. 6 sezonas. Serija 2
Rugsėjo 10 d. 6 sezonas. Serija 1
Birželio 4 d. 5 sezonas. Serija 37
Gegužės 28 d. 5 sezonas. Serija 36
Gegužės 21 d. 5 sezonas. Serija 35
Gegužės 14 d. 5 sezonas. Serija 34
Gegužės 7 d. 5 sezonas. Serija 33
Balandžio 30 d. 5 sezonas. Serija 32
Balandžio 23 d. 5 sezonas. Serija 31
Balandžio 16 d. 5 sezonas. Serija 30
Balandžio 9 d. 5 sezonas. Serija 29
Balandžio 2 d. 5 sezonas. Serija 28
Kovo 26 d. 5 sezonas. Serija 27
Kovo 19 d. 5 sezonas. Serija 26
Kovo 12 d. 5 sezonas. Serija 25
Kovo 5 d. 5 sezonas. Serija 24
Vasario 26 d. 5 sezonas. Serija 23
Vasario 19 d. 5 sezonas. Serija 22
Vasario 12 d. 5 sezonas. Serija 21
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų