Paprastas ir greitas spagečių receptas: gaminsite ne kartą

Gian Luca laidoje kvietė nusikelti į Pjemonto kalnuose esantį ūkį – jo draugo Giovanni, kuriame auga net 200-300 metų skaičiuojantys alyvmedžiai.
Vaizdai iš aukštai kalnuose įsikūrusio ūkio užburia, bet ne ką mažiau įdomus ir aliejaus gamybos procesas. O ieškantiems atsakymų apie alyvuogių aliejų – kokie yra didžiausi jo priešai, kaip išsirinkti tinkamą, sprendžiant iš pakuotės? – laidoje pateikti visi atsakymai.
Ieškantiems idėjų pietums ar vakarienei, pravers Gian Lucos ir Elenos Karalienės pasidalintas Spaghetti Aglio e Olio receptas – rašykitės ir išbandykite!
Spaghetti Aglio e Olio
Reikės:
- 320 g spagečių;
- 3 skiltelių česnako;
- 3 šviežių aitriųjų paprikų;
- 70 g alyvuogių aliejaus;
- Druskos;
- Juodųjų pipirų.
Išverdame makaronus pasūdytame vandenyje. Į keptuvę pilame alyvuogių aliejų ir įspaudžiame česnakus. Supjaustome aitriąją papriką. Išvalome sėklas. Sudedame į keptuvę.
Kai išverda makaronai, perkeliame juos į keptuvę ir išmaišome, tada įpilame makaronų virimo vandens ir aukštoje temperatūroje pakepiname, kad įsigertų skonis.
Dedame į lėkštę. Ant viršaus uždedame aitriųjų paprikų gabalėlius ir užbarstome juodųjų pipirų. Skanaus.
Laida „La maistas. Italija“ – sekmadieniais, 9 val. per TV3!