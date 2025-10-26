Šis apkepas taps rudens hitu: nustebsite, iš ko jis pagamintas

Prieš paragaudamas prieš 12 metų įkurtame restorane „Casa format“ gaminamų patiekalų, Gian Luca nepraleido progos apžiūrėti ir itališką daržą, kur daržovės auga net žiemą!
Viskas, kas užauginama, naudojama gaminant „Michelin“ žvaigždutės lygio patiekalus. O savo restoraną galite susikurti patys namuose – išbandykite itališkų patiekalų receptus.
Pasta alla crudaiola
Reikės:
- Orecchiette formos makaronų;
- Extra virgin alyvuogių aliejaus;
- Keptų paprikų kremo;
- Skrudintų baklažanų;
- Taggiasca alyvuogių;
- Daržovių sultinio;
- Confit pomidorų;
- Aitriosios paprikos;
- Šviežio baziliko;
- Druskos;
- Parmezano sūrio.
Gaminimo eiga:
Į keptuvę įpilame extra virgin alyvuogių aliejaus ir įdedame keptų paprikų kremo. Suberiame skrudintus baklažanus ir Taggiasca (tadžiaska) alyvuoges.
Įpilame šiek tiek daržovių sultinio. Įdedame confit pomidorus. Įdedame virtus Orecchiette (orkete) formos makaronus, dar vadinamus „mažomis ausytėmis“. Aukštoje temperatūroje leidžiame įsigerti padažo skoniui į makaronus.
Paskutiniai ingredientai – dedame gabaliuką aitriosios paprikos ir pabarstome smulkiai pjaustyto šviežio baziliko. Užpilame extra virgin alyvuogių aliejaus ir išmaišome. Pagardiname druska pagal skonį ir užberiame parmezano sūrio.
Baklažanų Parmigiana
Reikės:
- 1,7 kg baklažanų;
- 1 kg pomidorų tyrės;
- 500 g mocarelos;
- 150 g tarkuoto parmezano;
- 1 geltono svogūno;
- Baziliko;
- Alyvuogių aliejaus;
- Česnako;
- Juodųjų pipirų;
- Druskos;
- „Philadelphia“ sūrio.
Gaminimo eiga:
Rutuliukais supjaustome baklažanus. Apvoliojame juos miltuose. Gruzdiname baklažanų riekeles karštame aliejuje. Ištraukiame gruzdintas baklažanų riekeles ir nusausiname aliejaus perteklių rankšluostinio popieriaus pagalba. Iškepusias riekeles apibarstome druska.
Kitoje keptuvėje įkaitiname aliejų ir dedame česnako skiltelę. Supilame pomidorų tyrę ir troškiname 20 min. Pomidorų tyrę nuimame nuo kaitlentės ir įmaišome šviežius baziliko lapelius. Įmaišome „Philadelphia“ sūrį. Gabalėliais supjaustome mocarelos sūrį.
Formuojame patiekalą: ant kepimo popieriumi patiestos skardos pilame padažą, dedame mocarelos sūrį, parmezano sūrį, baklažanų gabalėlius. Sluoksniuojame taip tol, kol užsipildo skarda. Ant viršaus supilame likusį padažą, nebededame ant viršaus baklažanų – vietoje jų – sūrį.
Kepame 180 laipsnių įkaitintoje karšto oro gruzdintuvėje, 20 minučių. Iškepusį pagardiname balzamiko lapeliais ir parmezano sūriu. Skanaus!
