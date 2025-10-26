Kalendorius
Spalio 26 d., sekmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas > Receptai

Šis apkepas taps rudens hitu: nustebsite, iš ko jis pagamintas

2025-10-26 10:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-26 10:00

Gian Luca Demarco TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „La maistas. Italija“ toliau pažindina žiūrovus su savo gimtosios šalies atradimais – šįkart sekmadienį jis lankėsi Žaliąją „Michelin“ žvaigždutę gavusiame restorane Pjemonto regione. Restorano šefas Igoris išdavė makaronų pasta alla crudaiola receptą, o Gian Luca ir Elena Karalienė kviečia pasigaminti baklažanų Parmigiana.

Gian Luca Demarco TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „La maistas. Italija“ toliau pažindina žiūrovus su savo gimtosios šalies atradimais – šįkart sekmadienį jis lankėsi Žaliąją „Michelin“ žvaigždutę gavusiame restorane Pjemonto regione. Restorano šefas Igoris išdavė makaronų pasta alla crudaiola receptą, o Gian Luca ir Elena Karalienė kviečia pasigaminti baklažanų Parmigiana.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prieš paragaudamas prieš 12 metų įkurtame restorane „Casa format“ gaminamų patiekalų, Gian Luca nepraleido progos apžiūrėti ir itališką daržą, kur daržovės auga net žiemą!

REKLAMA
REKLAMA

Viskas, kas užauginama, naudojama gaminant „Michelin“ žvaigždutės lygio patiekalus. O savo restoraną galite susikurti patys namuose – išbandykite itališkų patiekalų receptus. 

REKLAMA

Pasta alla crudaiola

Reikės:

  • Orecchiette formos makaronų;
  • Extra virgin alyvuogių aliejaus;
  • Keptų paprikų kremo;
  • Skrudintų baklažanų;
  • Taggiasca alyvuogių;
  • Daržovių sultinio;
  • Confit pomidorų;
  • Aitriosios paprikos;
  • Šviežio baziliko;
  • Druskos;
  • Parmezano sūrio.

 

Gaminimo eiga:

Į keptuvę įpilame extra virgin alyvuogių aliejaus ir įdedame keptų paprikų kremo. Suberiame skrudintus baklažanus ir Taggiasca (tadžiaska) alyvuoges.

REKLAMA
REKLAMA

Įpilame šiek tiek daržovių sultinio. Įdedame confit pomidorus. Įdedame virtus Orecchiette (orkete) formos makaronus, dar vadinamus „mažomis ausytėmis“. Aukštoje temperatūroje leidžiame įsigerti padažo skoniui į makaronus.

Paskutiniai ingredientai – dedame gabaliuką aitriosios paprikos ir pabarstome smulkiai pjaustyto šviežio baziliko. Užpilame extra virgin alyvuogių aliejaus ir išmaišome. Pagardiname druska pagal skonį ir užberiame parmezano sūrio.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Baklažanų Parmigiana

Reikės:

  • 1,7 kg baklažanų;
  • 1 kg pomidorų tyrės;
  • 500 g mocarelos;
  • 150 g tarkuoto parmezano;
  • 1 geltono svogūno;
  • Baziliko;
  • Alyvuogių aliejaus;
  • Česnako;
  • Juodųjų pipirų;
  • Druskos;
  • „Philadelphia“ sūrio.

 

Gaminimo eiga:

Rutuliukais supjaustome baklažanus. Apvoliojame juos miltuose. Gruzdiname baklažanų riekeles karštame aliejuje. Ištraukiame gruzdintas baklažanų riekeles ir nusausiname aliejaus perteklių rankšluostinio popieriaus pagalba. Iškepusias riekeles apibarstome druska.

REKLAMA

Kitoje keptuvėje įkaitiname aliejų ir dedame česnako skiltelę. Supilame pomidorų tyrę ir troškiname 20 min. Pomidorų tyrę nuimame nuo kaitlentės ir įmaišome šviežius baziliko lapelius. Įmaišome „Philadelphia“ sūrį. Gabalėliais supjaustome mocarelos sūrį.

Formuojame patiekalą: ant kepimo popieriumi patiestos skardos pilame padažą, dedame mocarelos sūrį, parmezano sūrį, baklažanų gabalėlius. Sluoksniuojame taip tol, kol užsipildo skarda. Ant viršaus supilame likusį padažą, nebededame ant viršaus baklažanų – vietoje jų – sūrį.

Kepame 180 laipsnių įkaitintoje karšto oro gruzdintuvėje, 20 minučių. Iškepusį pagardiname balzamiko lapeliais ir parmezano sūriu. Skanaus!

„La maistas. Italija“ – sekmadieniais, 9 valandą, per TV3!

Birželio 1 d. 8 sezonas. Serija 39
Gegužės 25 d. 8 sezonas. Serija 38
Gegužės 18 d. 8 sezonas. Serija 37
Gegužės 11 d. 8 sezonas. Serija 36
Gegužės 4 d. 8 sezonas. Serija 35
Balandžio 27 d. 8 sezonas. Serija 34
Balandžio 20 d. 8 sezonas. Serija 33
Balandžio 13 d. 8 sezonas. Serija 32
Balandžio 6 d. 8 sezonas. Serija 31
Kovo 30 d. 8 sezonas. Serija 30
Kovo 23 d. 8 sezonas. Serija 29
Kovo 16 d. 8 sezonas. Serija 28
Kovo 9 d. 8 sezonas. Serija 27
Kovo 2 d. 8 sezonas. Serija 26
Vasario 23 d. 8 sezonas. Serija 25
Vasario 16 d. 8 sezonas. Serija 24
Vasario 9 d. 8 sezonas. Serija 23
Vasario 2 d. 8 sezonas. Serija 22
Sausio 26 d. Serija 21
Sausio 19 d. 8 sezonas. Serija 20
Sausio 12 d. 8 sezonas. Serija 19
Sausio 5 d. 8 sezonas. Serija 18
Gruodžio 29 d. 8 sezonas. Serija 17
Gruodžio 22 d. 8 sezonas. Serija 16
Gruodžio 15 d. 8 sezonas. Serija 15
Gruodžio 8 d. 8 sezonas. Serija 14
Gruodžio 1 d. 8 sezonas. Serija 13
Lapkričio 24 d. 8 sezonas. Serija 12
Lapkričio 17 d. 8 sezonas. Serija 11
Lapkričio 10 d. 8 sezonas. Serija 10
Lapkričio 3 d. 8 sezonas. Serija 9
Spalio 27 d. 8 sezonas. Serija 8
Spalio 20 d. 8 sezonas. Serija 7
Spalio 13 d. 8 sezonas. Serija 6
Spalio 6 d. 8 sezonas. Serija 5
Rugsėjo 29 d. 8 sezonas. Serija 4
Rugsėjo 22 d. 8 sezonas. Serija 3
Rugsėjo 15 d. 8 sezonas. Serija 2
Rugsėjo 8 d. 8 sezonas. Serija 1
Birželio 2 d. 7 sezonas. Serija 22
Gegužės 26 d. 7 sezonas. Serija 21
Gegužės 19 d. 7 sezonas. Serija 20
Gegužės 12 d. 7 sezonas. Serija 19
Gegužės 5 d. 7 sezonas. Serija 18
Balandžio 28 d. 7 sezonas. Serija 17
Balandžio 21 d. 7 sezonas. Serija 16
Balandžio 14 d. 7 sezonas. Serija 15
Balandžio 7 d. 7 sezonas. Serija 14
Kovo 31 d. 7 sezonas. Serija 13
Kovo 24 d. 7 sezonas. Serija 12
Kovo 17 d. 7 sezonas. Serija 11
Kovo 10 d. 7 sezonas. Serija 10
Kovo 3 d. 7 sezonas. Serija 9
Vasario 25 d. 7 sezonas. Serija 8
Vasario 18 d. 7 sezonas. Serija 7
Vasario 11 d. 7 sezonas. Serija 6
Vasario 4 d. 7 sezonas. Serija 5
Sausio 28 d. 7 sezonas. Serija 4
Sausio 21 d. 7 sezonas. Serija 3
Sausio 14 d. 7 sezonas. Serija 2
Sausio 7 d. 7 sezonas. Serija 1
Gruodžio 31 d. 6 sezonas. Serija 17
Gruodžio 24 d. 6 sezonas. Serija 16
Gruodžio 17 d. 6 sezonas. Serija 15
Gruodžio 10 d. 6 sezonas. Serija 14
Gruodžio 3 d. 6 sezonas. Serija 13
Lapkričio 26 d. 6 sezonas. Serija 12
Lapkričio 19 d. 6 sezonas. Serija 11
Lapkričio 12 d. 6 sezonas. Serija 10
Lapkričio 5 d. 6 sezonas. Serija 9
Spalio 29 d. 6 sezonas. Serija 8
Spalio 22 d. 6 sezonas. Serija 7
Spalio 15 d. 6 sezonas. Serija 6
Spalio 8 d. 6 sezonas. Serija 5
Spalio 1 d. 6 sezonas. Serija 4
Rugsėjo 24 d. 6 sezonas. Serija 3
Rugsėjo 17 d. 6 sezonas. Serija 2
Rugsėjo 10 d. 6 sezonas. Serija 1
Birželio 4 d. 5 sezonas. Serija 37
Gegužės 28 d. 5 sezonas. Serija 36
Gegužės 21 d. 5 sezonas. Serija 35
Gegužės 14 d. 5 sezonas. Serija 34
Gegužės 7 d. 5 sezonas. Serija 33
Balandžio 30 d. 5 sezonas. Serija 32
Balandžio 23 d. 5 sezonas. Serija 31
Balandžio 16 d. 5 sezonas. Serija 30
Balandžio 9 d. 5 sezonas. Serija 29
Balandžio 2 d. 5 sezonas. Serija 28
Kovo 26 d. 5 sezonas. Serija 27
Kovo 19 d. 5 sezonas. Serija 26
Kovo 12 d. 5 sezonas. Serija 25
Kovo 5 d. 5 sezonas. Serija 24
Vasario 26 d. 5 sezonas. Serija 23
Vasario 19 d. 5 sezonas. Serija 22
Vasario 12 d. 5 sezonas. Serija 21
Vasario 5 d. 5 sezonas. Serija 20
Sausio 29 d. 5 sezonas. Serija 19
Sausio 22 d. 5 sezonas. Serija 18
Sausio 15 d. 5 sezonas. Serija 17
Sausio 8 d. 5 sezonas. Serija 16
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų